ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yüzlerce diplomat işten çıkarıldı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın e-posta yoluyla yaklaşık 250 diplomatı işten çıkarttığı, ABD basınına yansıdı. Deneyimli diplomatların kovulduğu öne sürülürken... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
Trump yönetiminin İran'la savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmakta zorlandığı bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta kısa ve genel bir e-postayla yaklaşık 250 dışişleri görevlisini işten çıkardı.Söz konusu e-postada “Tasfiye kapsamında görevden ayrılışınız bugün itibarıyla yürürlüğe girecektir” ifadeleri yer aldı. Geçen temmuz ayında başlatılan işten çıkarma (RIF) süreci, binden fazla kamu görevlisini de etkiledi. Habere göre, İran’daki savaş konusunda rehberlik sağlayabilecek bazı ofislerin tüm kadroları da bu süreçte işten çıkarıldı. Dışişleri Bakanlığı ise işten çıkarmaların mükerrer görevleri ortadan kaldırmayı amaçladığını savunarak, kritik konulara ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü ve farklı ofislere devredildiğini vurguladı.Haberde 'onlarca yıllık deneyime sahip çok sayıda kıdemli' diplomatın işten çıkartıldığına dikkat çekilerek ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli personel David Kostelancik, “İlk kez bu kadar yüksek sayıda insanın ayrılmayı tercih ettiğine tanık olduk” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, kurumun içinin boşaltıldığı yönündeki iddiaların “gerçek dışı” olduğunu söyledi. Pigott, yüzlerce deneyimli diplomatın kaybının ABD’nin önceliklerini hayata geçirme kapasitesini etkileyeceği yönündeki değerlendirmelerin ise “asılsız” olduğunu savundu.
