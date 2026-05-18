Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/abd-disisleri-bakanligindan-yuzlerce-diplomat-isten-cikarildi-1105808881.html
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yüzlerce diplomat işten çıkarıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yüzlerce diplomat işten çıkarıldı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın e-posta yoluyla yaklaşık 250 diplomatı işten çıkarttığı, ABD basınına yansıdı. Deneyimli diplomatların kovulduğu öne sürülürken... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T10:22+0300
2026-05-18T10:22+0300
dünya
abd
dışişleri bakanlığı
işten çıkarma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c68aae6a4d451a0ee6cf38a1213616.jpg
Trump yönetiminin İran'la savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmakta zorlandığı bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta kısa ve genel bir e-postayla yaklaşık 250 dışişleri görevlisini işten çıkardı.Söz konusu e-postada “Tasfiye kapsamında görevden ayrılışınız bugün itibarıyla yürürlüğe girecektir” ifadeleri yer aldı. Geçen temmuz ayında başlatılan işten çıkarma (RIF) süreci, binden fazla kamu görevlisini de etkiledi. Habere göre, İran’daki savaş konusunda rehberlik sağlayabilecek bazı ofislerin tüm kadroları da bu süreçte işten çıkarıldı. Dışişleri Bakanlığı ise işten çıkarmaların mükerrer görevleri ortadan kaldırmayı amaçladığını savunarak, kritik konulara ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü ve farklı ofislere devredildiğini vurguladı.Haberde 'onlarca yıllık deneyime sahip çok sayıda kıdemli' diplomatın işten çıkartıldığına dikkat çekilerek ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli personel David Kostelancik, “İlk kez bu kadar yüksek sayıda insanın ayrılmayı tercih ettiğine tanık olduk” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, kurumun içinin boşaltıldığı yönündeki iddiaların “gerçek dışı” olduğunu söyledi. Pigott, yüzlerce deneyimli diplomatın kaybının ABD’nin önceliklerini hayata geçirme kapasitesini etkileyeceği yönündeki değerlendirmelerin ise “asılsız” olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/pentagonun-irana-yeni-saldiri-icin-hedefler-listesi-hazirladigi-iddiasi-1105807226.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_fde0e418e7f37431c08778f7a6ccc09c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, dışişleri bakanlığı, işten çıkarma
abd, dışişleri bakanlığı, işten çıkarma

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yüzlerce diplomat işten çıkarıldı

10:22 18.05.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı
ABD'den yeni Tayvan hamlesi: 'Bağımsızlığını desteklemiyoruz' ifadesi kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın e-posta yoluyla yaklaşık 250 diplomatı işten çıkarttığı, ABD basınına yansıdı. Deneyimli diplomatların kovulduğu öne sürülürken Bakanlık, iddiaları yalandı.
Trump yönetiminin İran'la savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmakta zorlandığı bir dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta kısa ve genel bir e-postayla yaklaşık 250 dışişleri görevlisini işten çıkardı.
Söz konusu e-postadaTasfiye kapsamında görevden ayrılışınız bugün itibarıyla yürürlüğe girecektir” ifadeleri yer aldı.
Geçen temmuz ayında başlatılan işten çıkarma (RIF) süreci, binden fazla kamu görevlisini de etkiledi. Habere göre, İran’daki savaş konusunda rehberlik sağlayabilecek bazı ofislerin tüm kadroları da bu süreçte işten çıkarıldı.
Dışişleri Bakanlığı ise işten çıkarmaların mükerrer görevleri ortadan kaldırmayı amaçladığını savunarak, kritik konulara ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü ve farklı ofislere devredildiğini vurguladı.
Haberde 'onlarca yıllık deneyime sahip çok sayıda kıdemli' diplomatın işten çıkartıldığına dikkat çekilerek ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli personel David Kostelancik, “İlk kez bu kadar yüksek sayıda insanın ayrılmayı tercih ettiğine tanık olduk” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, kurumun içinin boşaltıldığı yönündeki iddiaların “gerçek dışı” olduğunu söyledi. Pigott, yüzlerce deneyimli diplomatın kaybının ABD’nin önceliklerini hayata geçirme kapasitesini etkileyeceği yönündeki değerlendirmelerin ise “asılsız” olduğunu savundu.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
DÜNYA
Pentagon’un İran'a yeni saldırı için hedefler listesi hazırladığı iddiası
08:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала