İran medyası: Tahran, 14 maddelik yeni metni Pakistanlı aracıya teslim etti

Müzakere heyetine yakın bir kaynak, Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada İran’ın en güncel 14 maddelik metnini aracıya teslim ettiğini söyledi. Ayrıntılar son dakika haberinde...

2026-05-18T14:09+0300

Müzakere heyetine yakın bir kaynak, Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada İran’ın en güncel 14 maddelik metnini Pakistanlı aracıya teslim ettiğini ve Pakistanlı arabulucunun bunu Amerikalılara ileteceğini belirtti.Kaynak şu ifadeleri kullandı:Aynı kaynağın aktardığına göre İran’ın yeni metni, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler ve Amerikan tarafının güven artırıcı adımları konularına odaklanıyor.'ABD, müzakereler sırasında İran petrolüne yönelik yaptırımları askıya almayı kabul etti'Tasnim'e konuşan bir kaynak, ABD'nin önceki metinlerinin aksine, yeni metinde Tahran'la yapılması planlanan müzakereler sırasında İran petrolüne yönelik yaptırımları askıya almayı kabul ettiğini bildirdi.İran, kendisine yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasının ABD'nin bir yükümlülüğü olması gerektiği konusunda ısrar ediyor. Ancak ABD, OFAC yaptırımlarının yalnızca nihai bir anlaşmadan sonra kaldırılmasını teklif ediyor.

