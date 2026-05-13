Samsun'un Havza ilçesinde 3 okulda eğitime ara verildi, yaralananlar hastaneye kaldırıldı
Samsun'un Havza ilçesinde sel nedeniyle 3 okulda eğitime bir gün ara verildi. Sağanak sonrası oluşan selde hafif yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde taşkın ve sel oluştu.Selden etkilenen, hasar alan ve temizlik çalışması yapılması gereken 25 Mayıs İlkokulu, Çayırözü İlkokulu ve Merkez İlkokulu'nda eğitime 13 Mayıs Çarşamba günü bir gün ara verileceği açıklandı.Ayrıca salı günü etkili olan yağoş nedeniyle Havza ilçesindes taşkın ve sel meydana geldi. Bu sebeple yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.,Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati riskleri bulunmadığı bildirilen 12 kişiden bazıları kendi imkanlarıyla Havza Devlet Hastanesine gelirken bazıları ise sağlık çalışanlarınca getirildi.
