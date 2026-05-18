https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/nazan-oncelden-sezen-aksuya-bu-devirde-dostluklar-yalanmis-1105810006.html
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya: ‘Bu devirde dostluklar yalanmış’
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya: ‘Bu devirde dostluklar yalanmış’
Sputnik Türkiye
Harbiye'de konser veren Nazan Öncel, yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu'ya gönderme yaptı. Öncel "Dostluklar sahteymiş onu anladım. Ya göründüğün gibi... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T10:57+0300
2026-05-18T10:57+0300
2026-05-18T10:57+0300
yaşam
sezen aksu
nazan öncel
harbiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073861716_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_9cb8477ec117750fc3b0b07ddc2abcc6.jpg
70 yaşındaki ünlü sanatçı Nazan Öncel, dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu etkinliğe, Öncel'in yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu ile ilgili sözleri damga vurdu.'Dostluklar sahteymiş'Sahneden Aksu'ya yönelik sözler sarf eden Öncel, "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/olen-sahibinin-mezari-basindan-ayrilmayan-kopegi-unlu-sanatci-sahiplendi-sezen-aksu-ve-haluk-levent-1098327425.html
harbiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/17/1073861716_89:0:589:375_1920x0_80_0_0_df3c97780d3aef4fadc0353c418b90c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sezen aksu, nazan öncel, harbiye
sezen aksu, nazan öncel, harbiye
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya: ‘Bu devirde dostluklar yalanmış’
Harbiye'de konser veren Nazan Öncel, yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu'ya gönderme yaptı. Öncel "Dostluklar sahteymiş onu anladım. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" dedi.
70 yaşındaki ünlü sanatçı Nazan Öncel, dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.
Yoğun katılımın olduğu etkinliğe, Öncel'in yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu ile ilgili sözleri damga vurdu.
Sahneden Aksu'ya yönelik sözler sarf eden Öncel, "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" ifadelerini kullandı.