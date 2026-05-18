Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya: ‘Bu devirde dostluklar yalanmış’
Harbiye'de konser veren Nazan Öncel, yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu'ya gönderme yaptı. Öncel "Dostluklar sahteymiş onu anladım. Ya göründüğün gibi...
© AA
Nazan Öncel - Sputnik Türkiye, 18.05.2026
Harbiye'de konser veren Nazan Öncel, yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu'ya gönderme yaptı. Öncel "Dostluklar sahteymiş onu anladım. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" dedi.
70 yaşındaki ünlü sanatçı Nazan Öncel, dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.
Yoğun katılımın olduğu etkinliğe, Öncel'in yakın zamanda düet yaptığı dostu Sezen Aksu ile ilgili sözleri damga vurdu.

'Dostluklar sahteymiş'

Sahneden Aksu'ya yönelik sözler sarf eden Öncel, "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" ifadelerini kullandı.
