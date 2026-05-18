Lavrov: ABD ve İran’ın kabul edeceği her çözümü destekleriz

ABD ve İran arasındaki diyalog sürecine saygı duyduklarını belirten Lavrov, İran’ın barışçıl amaçlı uranyum zenginleştirme hakkına sahip olduğunu kaydetti. 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T14:41+0300

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’yı ziyaret eden Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Rus Bakan, ABD ile İran arasındaki müzakerelere, İran'ın nükleer programına ve Ukrayna meselesine değindi.Rusya’nın ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine dahil olmaya çalışmadığını dile getiren Lavrov, “Bu sürece yalnızca başarı diliyoruz” diyerek şunu kaydetti:’İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı var’İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası hukuka vurgu yapan Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova'nın bu konudaki temel duruşunu şu sözlerle özetledi:‘Buşehr sadece Rusya ve İran’ı ilgilendirir’Lavrov, İran’da bulunan ve Rusya’nın desteğiyle inşa edilen Buşehr Nükleer Güç Santrali projesine yönelik eleştiri veya dış müdahale girişimlerine de sert tepki gösterdi. Bu konunun üçüncü tarafları ilgilendirmediğini belirten Bakan, şunları kaydetti:Rusya Dışişleri Bakanı, projenin planlandığı gibi uygulanmaya devam ettiğini, santral bünyesinde ek güç ünitelerinin inşa edildiğini ve daha önce tahliye edilen personelin de görevlerinin başına geri dönmeye başladığını sözlerine ekledi.'Avrupa'daki radikaller Ukrayna'da çözüm istemiyor'Ukrayna'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Avrupa'daki bazı siyasi çevrelerin barışçıl çözüme karşı durduğuna dikkat çekerek bu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:‘Trump yönetimi yeni yaptırımlar açıklıyor’Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik ekonomik baskıların hız kesmediğine işaret etti:

