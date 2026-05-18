Kurban eti nasıl saklanmalı? Uzmanlardan 'hemen buzdolabına koymayın' uyarısı

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ali Güla, kurban etlerinin sıcak buharı olduğunu ve etin poşete sıcak şekilde konulmaması gerektiğini... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T12:18+0300

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bu yıl da bahar aylarına denk gelen bayramda kurban kesimi nasıl olmalı, et nasıl saklanmalı? İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Ali Güla tek tek anlattı.Eti bilen kişi kesmeli: 'Et ziyan olmaz'Güla, kurbanların kesiminin de genellikle mezbahalarda çalışan kasaplar tarafından yapıldığını aktararak, vatandaşların işi bilen kasapları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.Kurban kesiminde işi bilenlerin etleri daha doğru şekilde parçaladığına dikkati çeken Güla, "Bunlara kestirilirse hem etleri ziyan olmaz hem derisi parçalanmaz. Bunlar milli servettir. Kızılay gibi kurumlara veriliyor ve onlar da bunları değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.'Kasaba geldiğinde bu etin antrikotu, bonfilesi, biftek kısımları eşit şartlarda bölünüyor'Güla, büyükbaş kurbanlıkta etlerin hisseleme işlemi yapıldıktan sonra dinlendirilmek üzere kasaba getirilmesini ve dağıtılacak olan etin işlenmesinin işi bilen kasaplar tarafından yapılmasının önemine vurgu yaptı.İstanbul'da birçok kasabın kesilen kurban etlerini bu şekilde işleyebildiğini dile getiren Güla, şunları kaydetti: 'Büyükbaş hayvan etinin işleme ücreti 30 ile 50 lira (kilogram başına) arasında değişiyor'Ali Güla, küçükbaş hayvanların kasaplara getirilirken ufak parçalara ayrılmadan getirilmesi uyarısında bulunarak, pirzola, külbastı ve diğer kısımların daha hakkaniyetli paylaşılması için kurbanın ikiye bölünüp kasaplara bırakılmasının daha doğru olacağını söyledi.Oda olarak belirlenen işleme ücretlerine de değinen Güla, "Büyükbaş hayvan etinin işleme ücreti 30 ile 50 lira (kilogram başına) arasında değişiyor. Kıymasını, bifteğini ve haşlamasını ayrı yapıyoruz. Küçükbaşta ise 1000 ile 2 bin lira arasında bir işleme ücreti olacak. Bizim tavsiye ettiğimiz rakamlar bunlar. Daha üstüne çıkılmasa iyi olur." diye konuştu.Güla, mahalle kasaplarının da kurban döneminde soğuk hava depolarının bir kısmını boş bıraktığını dile getirerek, etlerin kasaba verildiği takdirde bozulma ihtimalinin olmadığını ve daha sağlıklı olacağını ifade etti.Kurban eti nasıl muhafaza edilmeli?Kesilen kurban etlerinin bozulmaması için yapılması gerekenlere değinen Güla, şu uyarılarda bulundu: Et nasıl, ne zaman bozulur?

