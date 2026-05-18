Kenya’da yakıt krizi: Ülke genelinde ulaşım durdu
Kenya'da artan akaryakıt fiyatlarına karşı başlatılan ülke çapındaki grev, ulaşımı ve günlük hayatı felç etti. Başkent Nairobi'de yollar boş kalırken, binlerce...
nairobi, kenya, i̇ran, ulaşım, hürmüz boğazı, akaryakıt
© AP Photo / Andrew KasukuKenya protestolar
Kenya’da artan akaryakıt fiyatlarına karşı başlatılan ülke çapındaki grev, ulaşımı ve günlük hayatı felç etti. Başkent Nairobi’de yollar boş kalırken, binlerce kişi işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
Kenya’da yükselen yakıt fiyatları büyük protestolara dönüştü. Toplu taşıma operatörlerinin ülke genelinde greve gitmesi sonrası başkent Nairobi başta olmak üzere birçok bölgede ulaşım durma noktasına geldi. Bazı iş yerlerinin kapandığı, okulların ise öğrencilerden evde kalmalarını istediği bildirildi. Protestocuların yolları kapattığı ve bazı bölgelerde ateş yaktığı aktarıldı.

Polis ve göstericiler karşı karşıya geldi

Grev, hükümetin akaryakıt fiyatlarını yüzde 20’den fazla artırmasının ardından başladı. Kenya’nın Körfez’den gelen petrol ithalatına büyük ölçüde bağımlı olduğu ve İran savaşı sonrası bölgede yaşanan kriz nedeniyle fiyatların yükseldiği belirtildi. Yetkililer, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin devam etmesinin küresel petrol akışını etkilediğini açıkladı.
Nairobi ve ülkenin farklı bölgelerinde polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi. Kenya polisi, grev öncesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklarken, yasa dışı eylemlere karşı uyarıda bulundu.
Hükümet baskıyla karşı karşıya

Taşımacılık sektörü temsilcileri, özel araç sahipleri, otobüsler ve kamyon sürücülerine yolları kullanmama çağrısı yaptı. Ulaştırma Sektörü İttifakı (TSA) tarafından yapılan açıklamada, "Bu eylem yalnızca taşımacılar için değil, tüm Kenya halkı içindir" denildi.
Göstericiler, hükümetin artan yaşam maliyetleri karşısında halkı koruyamadığını savunuyor. Grevi organize eden gruplar, geçen hafta açıklanan zamların geri çekilmesini ve yakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 35 indirim yapılmasını talep etti.
Kenya Maliye Bakanı John Mbadi ise fiyat artışlarının 'talihsiz' olduğunu kabul etti ancak grevin 'tamamen gereksiz' olduğunu söyledi. Mbadi, "Neden küresel bir sorunu yerel yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz?" ifadelerini kullandı.
