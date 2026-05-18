https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/kenyada-yakit-krizi-ulke-genelinde-ulasim-durdu-1105828845.html
Kenya’da yakıt krizi: Ülke genelinde ulaşım durdu
Kenya’da yakıt krizi: Ülke genelinde ulaşım durdu
Sputnik Türkiye
Kenya’da artan akaryakıt fiyatlarına karşı başlatılan ülke çapındaki grev, ulaşımı ve günlük hayatı felç etti. Başkent Nairobi’de yollar boş kalırken, binlerce... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T14:44+0300
2026-05-18T14:44+0300
2026-05-18T14:44+0300
dünya
nairobi
kenya
i̇ran
ulaşım
hürmüz boğazı
akaryakıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105828688_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_472e1a2de5cba4d84fe9d7c3b2a74242.jpg
Kenya’da yükselen yakıt fiyatları büyük protestolara dönüştü. Toplu taşıma operatörlerinin ülke genelinde greve gitmesi sonrası başkent Nairobi başta olmak üzere birçok bölgede ulaşım durma noktasına geldi. Bazı iş yerlerinin kapandığı, okulların ise öğrencilerden evde kalmalarını istediği bildirildi. Protestocuların yolları kapattığı ve bazı bölgelerde ateş yaktığı aktarıldı.Polis ve göstericiler karşı karşıya geldiGrev, hükümetin akaryakıt fiyatlarını yüzde 20’den fazla artırmasının ardından başladı. Kenya’nın Körfez’den gelen petrol ithalatına büyük ölçüde bağımlı olduğu ve İran savaşı sonrası bölgede yaşanan kriz nedeniyle fiyatların yükseldiği belirtildi. Yetkililer, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin devam etmesinin küresel petrol akışını etkilediğini açıkladı.Nairobi ve ülkenin farklı bölgelerinde polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi. Kenya polisi, grev öncesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklarken, yasa dışı eylemlere karşı uyarıda bulundu.Hükümet baskıyla karşı karşıyaTaşımacılık sektörü temsilcileri, özel araç sahipleri, otobüsler ve kamyon sürücülerine yolları kullanmama çağrısı yaptı. Ulaştırma Sektörü İttifakı (TSA) tarafından yapılan açıklamada, "Bu eylem yalnızca taşımacılar için değil, tüm Kenya halkı içindir" denildi.Göstericiler, hükümetin artan yaşam maliyetleri karşısında halkı koruyamadığını savunuyor. Grevi organize eden gruplar, geçen hafta açıklanan zamların geri çekilmesini ve yakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 35 indirim yapılmasını talep etti.Kenya Maliye Bakanı John Mbadi ise fiyat artışlarının 'talihsiz' olduğunu kabul etti ancak grevin 'tamamen gereksiz' olduğunu söyledi. Mbadi, "Neden küresel bir sorunu yerel yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz?" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/uluslararasi-enerji-ajansi-kuresel-petrol-stoklari-hizla-tukeniyor-1105828350.html
nairobi
kenya
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105828688_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_201dd2ec352f7872221d5b208cbf6f65.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nairobi, kenya, i̇ran, ulaşım, hürmüz boğazı, akaryakıt
nairobi, kenya, i̇ran, ulaşım, hürmüz boğazı, akaryakıt
Kenya’da yakıt krizi: Ülke genelinde ulaşım durdu
Kenya’da artan akaryakıt fiyatlarına karşı başlatılan ülke çapındaki grev, ulaşımı ve günlük hayatı felç etti. Başkent Nairobi’de yollar boş kalırken, binlerce kişi işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
Kenya’da yükselen yakıt fiyatları büyük protestolara dönüştü. Toplu taşıma operatörlerinin ülke genelinde greve gitmesi sonrası başkent Nairobi başta olmak üzere birçok bölgede ulaşım durma noktasına geldi. Bazı iş yerlerinin kapandığı, okulların ise öğrencilerden evde kalmalarını istediği bildirildi. Protestocuların yolları kapattığı ve bazı bölgelerde ateş yaktığı aktarıldı.
Polis ve göstericiler karşı karşıya geldi
Grev, hükümetin akaryakıt fiyatlarını yüzde 20’den fazla artırmasının ardından başladı. Kenya’nın Körfez’den gelen petrol ithalatına büyük ölçüde bağımlı olduğu ve İran savaşı sonrası bölgede yaşanan kriz nedeniyle fiyatların yükseldiği belirtildi. Yetkililer, Hürmüz Boğazı’ndaki krizin devam etmesinin küresel petrol akışını etkilediğini açıkladı.
Nairobi ve ülkenin farklı bölgelerinde polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçlerinin protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi. Kenya polisi, grev öncesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıklarken, yasa dışı eylemlere karşı uyarıda bulundu.
Hükümet baskıyla karşı karşıya
Taşımacılık sektörü temsilcileri, özel araç sahipleri, otobüsler ve kamyon sürücülerine yolları kullanmama çağrısı yaptı. Ulaştırma Sektörü İttifakı (TSA) tarafından yapılan açıklamada, "Bu eylem yalnızca taşımacılar için değil, tüm Kenya halkı içindir" denildi.
Göstericiler, hükümetin artan yaşam maliyetleri karşısında halkı koruyamadığını savunuyor. Grevi organize eden gruplar, geçen hafta açıklanan zamların geri çekilmesini ve yakıt fiyatlarında yaklaşık yüzde 35 indirim yapılmasını talep etti.
Kenya Maliye Bakanı John Mbadi ise fiyat artışlarının 'talihsiz' olduğunu kabul etti ancak grevin 'tamamen gereksiz' olduğunu söyledi. Mbadi, "Neden küresel bir sorunu yerel yöntemlerle çözmeye çalışıyoruz?" ifadelerini kullandı.