Japonya'da skandal: Viral olan yavru maymun Punch'ın kafesine zorla giren 2 kişi tutuklandı
Japonya'da, annesi yerine doldurulmuş bir oyuncağa sarıldığı videosuyla dünya çapında viral olan yavru makak maymunu Punch'ın kafesine maskeyle izinsiz giren... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
Japonya, sosyal medyanın küresel çapta sevgilisi haline gelen yavru makak maymunu Punch'ın korunduğu alanda yaşanan akılalmaz bir gizli istila olayıyla çalkalanıyor. Kyodo haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Chiba eyaletindeki Ichikawa Hayvanat Bahçesi bünyesinde korunan hayvanların yaşam alanına yasa dışı yollarla giren iki şüpheli, emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla tutuklandı. Pazar günü gerçekleşen olayda, güvenlik çitlerini aşan şahısların doğrudan hayvanların huzurunu kaçırdığı saptandı.Kukla kostümü ve gülen yüz maskesiyle kafese girdiGörülmemiş olayın detayları ise adeta pes dedirtti. Yakalanan zanlılardan 24 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin, yüzüne gülen yüz maskesi takarak ve kendisini gerçek boyutlu bir kukla gibi kamufle eden sıra dışı bir kostüm giyerek yer altındaki özel "maymun kaydırağı" bölümüne sızdığı öğrenildi. Kendisini müzik sektöründe çalışan bir şarkıcı olarak tanıtan 27 yaşındaki diğer şüpheli ise bu tehlikeli ve izinsiz giriş anlarını sosyal medyada paylaşmak üzere saniye saniye kameraya kaydetti.Hayvanat bahçesi faaliyetlerini engelleme suçuYetkililer, iki şahsın koruma altındaki Japon makakları ve ünlü yavru Punch'ın ikamet ettiği "maymun tepesi" adlı açık alana kadar ulaştıklarını, ancak durumun fark edilmesi üzerine güvenlik personeli ve polis tarafından kıskıvrak yakalandıklarını açıkladı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar, resmi olarak hayvanat bahçesi faaliyetlerini engellemek ve mülke tecavüz etmekle suçlanıyor. Emniyetteki ilk sorgularında suçlamaları reddeden şahısların yargı süreci devam ediyor.Sosyal medya fenomeni yavru makak: PunchDünya basınında geniş yankı uyandıran bu olayın merkezindeki Japon makak yavrusu Punch, trajik ve bir o kadar da yürek ısıtan hikayesiyle tanınıyor. Doğumunun ardından öz annesi tarafından terk edilen minik Punch, hayvanat bahçesi bakıcılarının kendisine anne rolü oynaması için kafesine koyduğu doldurulmuş orangutan oyuncağına sarılarak yaşam tutunmuştu. Bu duygusal anların videosunun internette yayılmasıyla milyarlarca izlenmeye ulaşan fenomen maymun, hayvanseverlerin göz bebeği haline gelmişti. Yetkililer, Punch'ın ve diğer hayvanların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Japonya'da, annesi yerine doldurulmuş bir oyuncağa sarıldığı videosuyla dünya çapında viral olan yavru makak maymunu Punch'ın kafesine maskeyle izinsiz giren iki kişi tutuklandı. Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde yaşanan skandal olayda, maskeli bir şahıs maymunların alanına sızarken, arkadaşı o anları kameraya aldı. Zanlılar gözaltına alındı.
