SGK'dan önemli uyarı: Sakın yapmayın, emekli aylığı silinir, işsizlik maaşı iptal edilir
SGK, emekli, dul ve yetim aylığı kesilmesin diye sigortasız çalışanları ve işverenleri uyardı. Sigortasız çalışmak veya işçi çalıştırmanın mali ve yasal... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli, dul ve yetim aylığı kesilmesin diye kayıt dışı çalışmayı talep edenleri ve sigortasız işçi çalıştıran işverenleri uyardı. Bu şekilde çalışmanın emekli maaşının kesilmesinden işsizlik maaşı alamamaya kadar gidebileceğini belirten kurum, elden maaş alanların da işverenlerini kendilerine şikayet etmesini istedi.
Ciddi ve yasal riskler barındırıyor
Habertürk'ün haberine göre, kayıt dışı istihdam çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Harun Serttaş’ın imzasıyla hazırlanan açıklamada, işverenlerin sigortasız istihdam sağlama hakkı bulunmadığı gibi, çalışanların da kendi rızalarıyla dahi olsa bu haktan feragat ederek sigortasız çalışmayı talep etmelerinin hukuken mümkün olmadığı belirtildi. Çalışanların sigortasız çalışma taleplerinin kabul edilmesi, işverenler açısından iyi niyetle yapılmış bir esneklik gibi görünse de ciddi yasal ve mali riskler barındırıyor.
Sigortasız çalışanın hem kendisi hem de ailesi zarara uğruyor
SGK denetimlerinde özellikle emekli, dul ve yetim aylığı alanların, sosyal yardım yararlanıcılarının veya bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündekilerin hak kaybı yaşamamak adına zaman zaman kayıt dışı çalışmaya eğilim gösterebildiğini tespit ediyor. Bu kapsamda kayıt dışı çalışan bir kişi emeklilik hakkından mahrum kalıyor, olası bir iş göremezlik durumunda malullük aylığına hak kazanamıyor, vefatı hâlinde, geride bıraktığı ailesi (eş ve çocukları) ölüm aylığı güvencesinden yoksun kalıyor, işsizlik sigortasından faydalanamıyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendi bütçesinden ödemek durumunda kalıyor.
Elden maaş ödemesini şikayet edin
Sigortasız çalıştırıldığını ya da eksik ücret veya eksik gün bildirimi yapıldığını düşünen çalışanlar, ihbar ve şikâyetlerini ALO 170 üzerinden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Merkezlerine doğrudan, CİMER üzerinden iletebilirler.