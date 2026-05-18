İran'da halka silah eğitimi başladı: Televizyonda silah bilgisi veriliyor

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaşta belirsiz bir ateşkes süreci yaşanırken İran'da dikkat çeken bir hazırlık başladı. Meydanda... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T11:04+0300

İran’da son günlerde, halka silah kullanımıyla ilgili temel eğitimlerin verildiği halka açık silah stantlarının ortaya çıkması dikkat çekiyor. Başkent Tahran’daki Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan üç kişi, kurulan platformda halka silah eğitimi veriyor.Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor.Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade ediliyor.Meydanda bulunan halkın ilgi gösterdiği silah eğitiminin kentin diğer meydanlarında da gerçekleştirilmesi bekleniyor.Ayrıca Devlet Televizyonu'nda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor.

