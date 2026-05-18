Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/pentagonun-irana-yeni-saldiri-icin-hedefler-listesi-hazirladigi-iddiasi-1105807226.html
Pentagon’un İran'a yeni saldırı için hedefler listesi hazırladığı iddiası
Pentagon’un İran'a yeni saldırı için hedefler listesi hazırladığı iddiası
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) İran’a yönelik yeni saldırı başlatılması ihtimaline karşı hedefler listesi hazırladığı belirtildi. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T08:47+0300
2026-05-18T10:52+0300
dünya
abd
abd savaş bakanlığı
pentagon
i̇ran
saldırı
donald trump
j.d. vance
steve witkoff
john ratcliffe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_28f0884a96a6e92f9cbc3014ce4ad7f0.jpg
ABD televizyonunun bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılması talimatı vermesi ihtimaline karşı bu ülkedeki hedeflerin yer aldığı bir liste hazırladı.Pentagon’un, İran'ın enerji tesislerini ve altyapı unsurlarını potansiyel hedefler olarak değerlendirdiği ifade edildi.Habere göre Trump, Pazar günü Çin ziyareti dönüşünde yönetiminin üst düzey yetkilileriyle Tahran'a karşı atılacak adımları görüştü. Trump'ın Virginia eyaletindeki golf kulübünde gerçekleşen toplantıya Başkan Yardımcısı J.D. Vance, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Özel Temsilci Steve Witkoff katıldı.Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşmayan televizyon, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda devam eden abluka ve bunun küresel petrol fiyatları üzerindeki etkisinden dolayı duyduğu rahatsızlığa dikkat çekti.Trump'ın bu hafta başında ulusal güvenlik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.ABD lideri dün, İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili olarak Tahran için saatin işlediği ve derhal harekete geçmeleri gerektiği uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/trump-iran-icin-saat-isliyor-derhal-ve-hizlica-harekete-gecseler-iyi-olur-1105803352.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099692456_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d44cacbee3be59df7059d87feba1222e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd savaş bakanlığı, pentagon, i̇ran, saldırı, donald trump, j.d. vance, steve witkoff, john ratcliffe
abd, abd savaş bakanlığı, pentagon, i̇ran, saldırı, donald trump, j.d. vance, steve witkoff, john ratcliffe

Pentagon’un İran'a yeni saldırı için hedefler listesi hazırladığı iddiası

08:47 18.05.2026 (güncellendi: 10:52 18.05.2026)
Pentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
Abone ol
ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) İran’a yönelik yeni saldırı başlatılması ihtimaline karşı hedefler listesi hazırladığı belirtildi.
ABD televizyonunun bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılması talimatı vermesi ihtimaline karşı bu ülkedeki hedeflerin yer aldığı bir liste hazırladı.
Pentagon’un, İran'ın enerji tesislerini ve altyapı unsurlarını potansiyel hedefler olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Habere göre Trump, Pazar günü Çin ziyareti dönüşünde yönetiminin üst düzey yetkilileriyle Tahran'a karşı atılacak adımları görüştü. Trump'ın Virginia eyaletindeki golf kulübünde gerçekleşen toplantıya Başkan Yardımcısı J.D. Vance, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Özel Temsilci Steve Witkoff katıldı.
Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşmayan televizyon, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda devam eden abluka ve bunun küresel petrol fiyatları üzerindeki etkisinden dolayı duyduğu rahatsızlığa dikkat çekti.
Trump'ın bu hafta başında ulusal güvenlik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD lideri dün, İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili olarak Tahran için saatin işlediği ve derhal harekete geçmeleri gerektiği uyarısında bulunmuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
DÜNYA
Trump: İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur
Dün, 21:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала