Pentagon’un İran'a yeni saldırı için hedefler listesi hazırladığı iddiası
ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) İran’a yönelik yeni saldırı başlatılması ihtimaline karşı hedefler listesi hazırladığı belirtildi. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T10:52+0300
ABD televizyonunun bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik saldırıların yeniden başlatılması talimatı vermesi ihtimaline karşı bu ülkedeki hedeflerin yer aldığı bir liste hazırladı.Pentagon’un, İran'ın enerji tesislerini ve altyapı unsurlarını potansiyel hedefler olarak değerlendirdiği ifade edildi.Habere göre Trump, Pazar günü Çin ziyareti dönüşünde yönetiminin üst düzey yetkilileriyle Tahran'a karşı atılacak adımları görüştü. Trump'ın Virginia eyaletindeki golf kulübünde gerçekleşen toplantıya Başkan Yardımcısı J.D. Vance, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Özel Temsilci Steve Witkoff katıldı.Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşmayan televizyon, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda devam eden abluka ve bunun küresel petrol fiyatları üzerindeki etkisinden dolayı duyduğu rahatsızlığa dikkat çekti.Trump'ın bu hafta başında ulusal güvenlik ekibiyle yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.ABD lideri dün, İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili olarak Tahran için saatin işlediği ve derhal harekete geçmeleri gerektiği uyarısında bulunmuştu.
08:47 18.05.2026 (güncellendi: 10:52 18.05.2026)
