İran: Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor, Hürmüz için Umman'la temas halindeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasındaki temasların Pakistan arabuluculuğunda sürdüğünü açıkladı. Bekayi ayrıca, Hürmüz... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T11:56+0300

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin Pakistan arabuluculuğunda devam ettiğini açıkladı.İran'ın başkenti Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Bekayi, müzakerelerin medya üzerinden yürütülmeyeceğini belirterek, “Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam etmektedir. Bölgedeki hiçbir ülke ile düşmanlığımız bulunmuyor ancak başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölge ülkelerinin yaşanan son olaylardan ders çıkarması gerekiyor” dedi.Bekayi, ABD ve İsrail’in bölgedeki varlığının güvenlik sağlamadığını savunarak, İsrailli yetkililerin BAE’ye yaptığı ziyaretlerden haberdar olduklarını ifade etti.'Hürmüz için Umman ile temas halindeyiz'Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücretleri alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, İran’ın Umman ile yeni bir mekanizma oluşturmak amacıyla temas yürüttüğünü söyledi.Bekayi, “Hürmüz Boğazı ile ilgili bir mekanizma oluşturmak için Umman ile iletişim halindeyiz. Geçtiğimiz hafta teknik heyetler de görüşme gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliği için çok çaba gösterdik” ifadelerini kullandı.Boğazdan geçiş ücreti alınmasının “hukuki ve mantıki temelleri bulunduğunu” savunan Bekayi, konunun yalnızca ekonomik boyutla değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.'ABD deniz ticaretinde sorun çıkarıyor'İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamında tanındığını söyleyen Bekayi, bu hakkın halen geçerli olduğunu ifade etti.Bekayi ayrıca, denizlerdeki güvensizliğin kaynağının ABD politikaları olduğunu ileri sürerek, “Rusya ve Çin, deniz ticaretine yönelik tehdidin ABD kaynaklı olduğunu biliyor. Deniz ticaretinin serbestiyeti konusunda Çin ile aynı fikirdeyiz. Korsanlıkla deniz ticaretinde sorun çıkaran ABD’dir” dedi.İran’ın ekonomik baskı ve tehditlerle geri adım atmayacağını belirten Bekayi, ABD’nin de olası bir saldırıya nasıl karşılık vereceklerini bildiğini söyledi. Öte yandan Bekayi, Hürmüz Boğazı’nda Güney Kore bandıralı bir geminin hedef alınmasına ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

