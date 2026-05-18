İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İBB'ye yeni operasyon: Boğaziçi Yönetim AŞ ile ilgili 57 gözaltı
İBB'ye yeni operasyon: Boğaziçi Yönetim AŞ ile ilgili 57 gözaltı
İBB'nin iştiraki Boğaziçi A.Ş.'de, "ihaleye fesat karıştırdıkları" iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonla 57 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki "ihalelerde usulsüzlük" yapıldığı iddiasına ilişkin 57 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın "ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı" ve "örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi.Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı.Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
08:12 18.05.2026 (güncellendi: 08:58 18.05.2026)
İBB'nin iştiraki Boğaziçi A.Ş.'de, "ihaleye fesat karıştırdıkları" iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonla 57 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki "ihalelerde usulsüzlük" yapıldığı iddiasına ilişkin 57 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın "ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı" ve "örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi.
Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
