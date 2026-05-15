İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
İBB ve Üsküdar Belediyesine yeni operasyon: Toplam 19 kişi gözaltına alındı
İBB'deki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediyesi'nde "yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları çalışmada Üsküdar Belediyesi'nin "sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar" gerekçe gösterilerek "müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep ettikleri, talepleri üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirledikleri ve usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylayarak menfaat teminini elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağladıkları" öne sürülen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.İBB'de 12 gözaltıİBB'deki "ihalelere fesat karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki "iş ve işlemlerin usulsüz" iddiasıyla İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.
08:23 15.05.2026 (güncellendi: 09:31 15.05.2026)
Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsat ve iskan operasyonu: 20 kişi gözaltı
7 Nisan, 08:06
