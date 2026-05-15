https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/ibb--ve-uskudar-belediyesine-yeni-operasyon-toplam-19-kisi-gozaltina-alindi-1105752723.html
İBB ve Üsküdar Belediyesine yeni operasyon: Toplam 19 kişi gözaltına alındı
İBB ve Üsküdar Belediyesine yeni operasyon: Toplam 19 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İBB'deki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T08:23+0300
2026-05-15T08:23+0300
2026-05-15T09:31+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
üsküdar belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096822766_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46fa29840cbf6fd39ae989cabb1ac271.jpg
Üsküdar Belediyesi'nde "yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları çalışmada Üsküdar Belediyesi'nin "sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar" gerekçe gösterilerek "müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep ettikleri, talepleri üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirledikleri ve usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylayarak menfaat teminini elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağladıkları" öne sürülen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.İBB'de 12 gözaltıİBB'deki "ihalelere fesat karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki "iş ve işlemlerin usulsüz" iddiasıyla İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/uskudar-belediyesinde-yapi-ruhsat-ve-iskan-operasyonu-20-kisi-gozalti-1104818402.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096822766_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5eabdf8a295136869bb002168a078be9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), üsküdar belediyesi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), üsküdar belediyesi
İBB ve Üsküdar Belediyesine yeni operasyon: Toplam 19 kişi gözaltına alındı
08:23 15.05.2026 (güncellendi: 09:31 15.05.2026)
İBB'deki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nde ise yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.
Üsküdar Belediyesi'nde "yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları çalışmada Üsküdar Belediyesi'nin "sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar" gerekçe gösterilerek "müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep ettikleri, talepleri üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirledikleri ve usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylayarak menfaat teminini elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağladıkları" öne sürülen kişilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.
İBB'deki "ihalelere fesat karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki "iş ve işlemlerin usulsüz" iddiasıyla İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.