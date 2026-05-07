https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bugune-kadar-gizli-tutulmustu-epsteina-ait-oldugu-iddia-edilen-intihar-notu-yayimlandi-1105549330.html

Bugüne kadar gizli tutulmuştu: Epstein'a ait olduğu iddia edilen 'intihar notu' yayımlandı

Bugüne kadar gizli tutulmuştu: Epstein'a ait olduğu iddia edilen 'intihar notu' yayımlandı

Sputnik Türkiye

epstein intihar notu, epstein intihar mektubu

2026-05-07T03:39+0300

2026-05-07T03:39+0300

2026-05-07T03:39+0300

dünya

abd

jeffrey epstein

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103158588_0:37:698:430_1920x0_80_0_0_15117954812464780ecb6842f1d3dbf6.jpg

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ait olduğu düşünülen ve 'intihar notu' olarak değerlendirilen el yazısı bir not, ABD New York Güney Bölgesi Mahkemesi tarafından yayımlandı.'Vedalaşma zamanını kendin seçebilmek bir ayrıcalık'Jeffrey Epstein tarafından yazıldığı iddia edilen intihar notunda şu ifadeler yer alıyor:'Notu hücre arkadaşı bulmuştu'Bu not, notu bulan Epstein'ın hücre arkadaşı olan Nicholas Tartagloione'nin de dahil olduğu bir ceza davasının parçası olarak yıllarca gizli tutulmuştu. Ancak ABD Bölge Yargıcı Kenneth Karas'ın, belgenin gizli tutulması için yeterli bir neden bulmadığı gerekçesiyle, belgenin kamuoyuna açıklanması gerektiğine karar verdiği belirtildi.Daha önce Tartagloione'nin bu notu, Epstein'ın ölü bulunmasından haftalar önce gerçekleşen intihar girişiminin ardından bulduğu belirtilmişti.Yakınları intiharına inanmıyorBir kaç ay önce Epstein'in intihar ettiği iddia edilen geceyle ilgili yeni paylaşılan görüntülerde, hücresine doğru giden 'turuncu elbiseli bir kişi' olduğu tespit edilmişti.Epstein'in küçük kardeşi Mark Epstein, uzun zamandır ağabeyinin cinayete kurban gittiğine inanıyordu.Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise soruşturma sırasında verdiği ifadede “Onun intihar ederek öldüğüne inanmıyorum, hayır. Eğer gerçekten bir cinayet söz konusuysa, bunun içerden bir iş olduğuna inanıyorum. Buna inanmak için hiçbir sebebim yok. Ayrıca bunun saçma olduğunu düşünüyorum. Eğer isteselerdi, onun cezaevinde olmadığı zamanlarda bolca fırsatları olurdu." demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/gates-vakfi-epstein-baglantilarini-incelemeye-aldi-aciga-cikan-e-postalar-tartisma-yaratti-1105236533.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, jeffrey epstein