https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bugune-kadar-gizli-tutulmustu-epsteina-ait-oldugu-iddia-edilen-intihar-notu-yayimlandi-1105549330.html
Bugüne kadar gizli tutulmuştu: Epstein'a ait olduğu iddia edilen 'intihar notu' yayımlandı
Bugüne kadar gizli tutulmuştu: Epstein'a ait olduğu iddia edilen 'intihar notu' yayımlandı
Sputnik Türkiye
epstein intihar notu, epstein intihar mektubu
2026-05-07T03:39+0300
2026-05-07T03:39+0300
2026-05-07T03:39+0300
dünya
abd
jeffrey epstein
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103158588_0:37:698:430_1920x0_80_0_0_15117954812464780ecb6842f1d3dbf6.jpg
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ait olduğu düşünülen ve 'intihar notu' olarak değerlendirilen el yazısı bir not, ABD New York Güney Bölgesi Mahkemesi tarafından yayımlandı.'Vedalaşma zamanını kendin seçebilmek bir ayrıcalık'Jeffrey Epstein tarafından yazıldığı iddia edilen intihar notunda şu ifadeler yer alıyor:'Notu hücre arkadaşı bulmuştu'Bu not, notu bulan Epstein'ın hücre arkadaşı olan Nicholas Tartagloione'nin de dahil olduğu bir ceza davasının parçası olarak yıllarca gizli tutulmuştu. Ancak ABD Bölge Yargıcı Kenneth Karas'ın, belgenin gizli tutulması için yeterli bir neden bulmadığı gerekçesiyle, belgenin kamuoyuna açıklanması gerektiğine karar verdiği belirtildi.Daha önce Tartagloione'nin bu notu, Epstein'ın ölü bulunmasından haftalar önce gerçekleşen intihar girişiminin ardından bulduğu belirtilmişti.Yakınları intiharına inanmıyorBir kaç ay önce Epstein'in intihar ettiği iddia edilen geceyle ilgili yeni paylaşılan görüntülerde, hücresine doğru giden 'turuncu elbiseli bir kişi' olduğu tespit edilmişti.Epstein'in küçük kardeşi Mark Epstein, uzun zamandır ağabeyinin cinayete kurban gittiğine inanıyordu.Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise soruşturma sırasında verdiği ifadede “Onun intihar ederek öldüğüne inanmıyorum, hayır. Eğer gerçekten bir cinayet söz konusuysa, bunun içerden bir iş olduğuna inanıyorum. Buna inanmak için hiçbir sebebim yok. Ayrıca bunun saçma olduğunu düşünüyorum. Eğer isteselerdi, onun cezaevinde olmadığı zamanlarda bolca fırsatları olurdu." demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/gates-vakfi-epstein-baglantilarini-incelemeye-aldi-aciga-cikan-e-postalar-tartisma-yaratti-1105236533.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103158588_51:0:647:447_1920x0_80_0_0_e58df0610be49674dd68de798ac9bb40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, jeffrey epstein
Bugüne kadar gizli tutulmuştu: Epstein'a ait olduğu iddia edilen 'intihar notu' yayımlandı
Jeffrey Epstein'a ait olduğu düşünülen 'intihar notu' yayımlandı. Söz konusu not, Epstein'ın ölümünden önceki intihar girişiminin ardından bulunmuş, bugüne kadar gizli tutulmuştu.
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ait olduğu düşünülen ve 'intihar notu' olarak değerlendirilen el yazısı bir not, ABD New York Güney Bölgesi Mahkemesi tarafından yayımlandı.
'Vedalaşma zamanını kendin seçebilmek bir ayrıcalık'
Jeffrey Epstein tarafından yazıldığı iddia edilen intihar notunda şu ifadeler yer alıyor:
Beni aylarca soruşturdular - Hiçbir şey bulamadılar!!!
Bu yüzden 15 yıl öncesine ait suçlamalar ortaya çıktı.
Vedalaşma zamanını kendin seçebilmek bir ayrıcalık.
Benden ne yapmamı istiyorsunuz - Ağlayarak kaçayım mı!!
Hiç eğlenceli değil - Değmez
'Notu hücre arkadaşı bulmuştu'
Bu not, notu bulan Epstein'ın hücre arkadaşı olan Nicholas Tartagloione'nin de dahil olduğu bir ceza davasının parçası olarak yıllarca gizli tutulmuştu. Ancak ABD Bölge Yargıcı Kenneth Karas'ın, belgenin gizli tutulması için yeterli bir neden bulmadığı gerekçesiyle, belgenin kamuoyuna açıklanması gerektiğine karar verdiği belirtildi.
Daha önce Tartagloione'nin bu notu, Epstein'ın ölü bulunmasından haftalar önce gerçekleşen intihar girişiminin ardından bulduğu belirtilmişti.
Yakınları intiharına inanmıyor
Bir kaç ay önce Epstein'in intihar ettiği iddia edilen geceyle ilgili yeni paylaşılan görüntülerde, hücresine doğru giden 'turuncu elbiseli bir kişi'
olduğu tespit edilmişti.
Epstein'in küçük kardeşi Mark Epstein, uzun zamandır ağabeyinin cinayete kurban gittiğine inanıyordu.
Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise soruşturma sırasında verdiği ifadede “Onun intihar ederek öldüğüne inanmıyorum, hayır. Eğer gerçekten bir cinayet söz konusuysa, bunun içerden bir iş olduğuna inanıyorum. Buna inanmak için hiçbir sebebim yok. Ayrıca bunun saçma olduğunu düşünüyorum. Eğer isteselerdi, onun cezaevinde olmadığı zamanlarda bolca fırsatları olurdu." demişti.