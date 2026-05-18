Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/elon-musk-openaiye-karsi-actigi-davayi-kaybetti-1105837621.html
Elon Musk, OpenAI’ye karşı açtığı davayı kaybetti
Elon Musk, OpenAI’ye karşı açtığı davayı kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland Federal Mahkemesi’nde görülen davada jüri, OpenAI’nin kuruluş misyonundan saptığı yönündeki iddialarda Elon Musk’ı... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T22:02+0300
2026-05-18T22:02+0300
dünya
elon musk
yapay zeka
dava
tazminat davası
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103253048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_125c3007dea989fa92fb2eccce967a81.jpg
2024 yılında açılan davada Elon Musk, Sam Altman ve OpenAI yöneticilerini şirketi kâr odaklı yapıya dönüştürerek kuruluş ilkelerinden uzaklaşmakla suçlamıştı.Mahkemede OpenAI tarafı ise Musk’ın iddialarını reddederek, davanın zaman aşımına uğradığını ve Musk’ın süreci çok geç başlattığını belirtti.Yaklaşık iki saat süren jüri değerlendirmesinin ardından, Musk’ın davayı açmakta geç kaldığı ve şirketin sorumlu olmadığına karar verildi. Musk’ın avukatları ise kararı temyize taşıyabileceklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/openai-davasi-elon-musk-marsi-kolonilesmek-icin-80-milyar-dolar-istedi-1105531557.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/04/1103253048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca0df792c68afaafb2687b73a0f32801.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elon musk, yapay zeka, dava, tazminat davası, abd
elon musk, yapay zeka, dava, tazminat davası, abd

Elon Musk, OpenAI’ye karşı açtığı davayı kaybetti

22:02 18.05.2026
© AP Photo / Evan VucciElon Musk attends a news conference with President Donald Trump in the Oval Office of the White House, Friday, May 30, 2025, in Washington.
Elon Musk attends a news conference with President Donald Trump in the Oval Office of the White House, Friday, May 30, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland Federal Mahkemesi’nde görülen davada jüri, OpenAI’nin kuruluş misyonundan saptığı yönündeki iddialarda Elon Musk’ı haklı bulmadı. Jüri, Musk’ın davayı açmakta geç kaldığına hükmederek şirketin sorumlu olmadığına karar verdi.
2024 yılında açılan davada Elon Musk, Sam Altman ve OpenAI yöneticilerini şirketi kâr odaklı yapıya dönüştürerek kuruluş ilkelerinden uzaklaşmakla suçlamıştı.
Mahkemede OpenAI tarafı ise Musk’ın iddialarını reddederek, davanın zaman aşımına uğradığını ve Musk’ın süreci çok geç başlattığını belirtti.
Yaklaşık iki saat süren jüri değerlendirmesinin ardından, Musk’ın davayı açmakta geç kaldığı ve şirketin sorumlu olmadığına karar verildi. Musk’ın avukatları ise kararı temyize taşıyabileceklerini belirtti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
YAŞAM
OpenAI davası: Elon Musk, Mars’ı kolonileşmek için 80 milyar dolar istedi
6 Mayıs, 12:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала