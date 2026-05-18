Elon Musk, OpenAI’ye karşı açtığı davayı kaybetti

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland Federal Mahkemesi'nde görülen davada jüri, OpenAI'nin kuruluş misyonundan saptığı yönündeki iddialarda Elon Musk'ı... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2024 yılında açılan davada Elon Musk, Sam Altman ve OpenAI yöneticilerini şirketi kâr odaklı yapıya dönüştürerek kuruluş ilkelerinden uzaklaşmakla suçlamıştı.Mahkemede OpenAI tarafı ise Musk’ın iddialarını reddederek, davanın zaman aşımına uğradığını ve Musk’ın süreci çok geç başlattığını belirtti.Yaklaşık iki saat süren jüri değerlendirmesinin ardından, Musk’ın davayı açmakta geç kaldığı ve şirketin sorumlu olmadığına karar verildi. Musk’ın avukatları ise kararı temyize taşıyabileceklerini belirtti.

