Dış Politika Uzmanı Yücel: Çin’in İran’a baskı yapması gerçekçi değil

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de gerçekleştirdiği iki günlük zirvede İran ve Hürmüz Boğazı krizi de ele alındı. Trump’ın dönüşte... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin’de iki günlük zirve gerçekleşmiş, zirvede İran ile ilişkilerde masaya yatırılmıştı. Trump,Çin ziyareti dönüşünde yönetiminin üst düzey yetkilileriyle Tahran'a karşı atılacak adımları görüştü. İddialara göre görüşmede Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda devam eden abluka ve bunun küresel petrol fiyatları üzerindeki etkisinden dolayı duyduğu rahatsızlığa dikkat çekildi. Son olarak ABD lideri dün, İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili olarak Tahran için saatin işlediği ve derhal harekete geçmeleri gerektiği uyarısında bulunmuştu. Gelişmeleri Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Sputnik’e değerlendirdi.‘Pekin’de eli güçlü olmayan sakin bir Trump vardı’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Trump’ın Pekin ziyaretini şöyle değerlendirdi:“Öncelikle görüşmenin ana karakteri ABD ve Çin arasındaki ikili ilişkilerin yönetilebilir, makul ve uzlaşması bir çizgiye çekilmesi hedefiyle gerçekleştirildi. Zaten 4T dediğimiz Tayvan, ticaret, teknoloji ve tarım konusunda birçok başlık ele alındı. Trump’ın agresifliği yerine uzlaşmacı bir karaktere büründüğünü gördük. Hürmüz krizi ile zaten Trump stresli bir şekilde bu geziyi gerçekleştirdi. Hatta Amerikan mahkemeleri gümrük tarifelerinin geçersiz olduğu konusunda karar verdi. Bir de İran Savaşıyla küresel enflasyonun artması Amerikan ekonomisini de etkilemeye başladı. Bu yüzden Pekin’de eli güçlü olmayan sakin bir Trump vardı.”‘Çin’in İran’a herhangi bir baskı yapacağı çok gerçekçi değil’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, zirvede Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığı ifade ederken Pekin’in Tahran karşıtı sert bir pozisyon almasının gerçekçi olmadığını belirtti:“Daha önce Trump tarafından Çin bir düşman bir rakip olarak tanımlandı. Ben hala böyle düşündüklerini düşünüyorum ancak küresel gelişmeler ve Amerikan iç kamuoyunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle şu an Çin’le uzlaşmaya çalışan ve işbirliği arayan bir Trump var. Buradan tamamen İran karşıtı bir Çin beklemek mantıklı değildir.”

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

