https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/dis-politika-uzmani-yucel-cinin-irana-baski-yapmasi-gercekci-degil-1105813116.html
Dış Politika Uzmanı Yücel: Çin’in İran’a baskı yapması gerçekçi değil
Dış Politika Uzmanı Yücel: Çin’in İran’a baskı yapması gerçekçi değil
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de gerçekleştirdiği iki günlük zirvede İran ve Hürmüz Boğazı krizi de ele alındı. Trump’ın dönüşte... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T11:30+0300
2026-05-18T11:30+0300
2026-05-18T11:30+0300
görüş
çin devlet başkanı şi cinping
çin
i̇ran
pekin
donald trump
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105717348_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1ad074cd029fe25d1fdefc5166ca4d47.jpg
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin’de iki günlük zirve gerçekleşmiş, zirvede İran ile ilişkilerde masaya yatırılmıştı. Trump,Çin ziyareti dönüşünde yönetiminin üst düzey yetkilileriyle Tahran'a karşı atılacak adımları görüştü. İddialara göre görüşmede Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda devam eden abluka ve bunun küresel petrol fiyatları üzerindeki etkisinden dolayı duyduğu rahatsızlığa dikkat çekildi. Son olarak ABD lideri dün, İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili olarak Tahran için saatin işlediği ve derhal harekete geçmeleri gerektiği uyarısında bulunmuştu. Gelişmeleri Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Sputnik’e değerlendirdi.‘Pekin’de eli güçlü olmayan sakin bir Trump vardı’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Trump’ın Pekin ziyaretini şöyle değerlendirdi:“Öncelikle görüşmenin ana karakteri ABD ve Çin arasındaki ikili ilişkilerin yönetilebilir, makul ve uzlaşması bir çizgiye çekilmesi hedefiyle gerçekleştirildi. Zaten 4T dediğimiz Tayvan, ticaret, teknoloji ve tarım konusunda birçok başlık ele alındı. Trump’ın agresifliği yerine uzlaşmacı bir karaktere büründüğünü gördük. Hürmüz krizi ile zaten Trump stresli bir şekilde bu geziyi gerçekleştirdi. Hatta Amerikan mahkemeleri gümrük tarifelerinin geçersiz olduğu konusunda karar verdi. Bir de İran Savaşıyla küresel enflasyonun artması Amerikan ekonomisini de etkilemeye başladı. Bu yüzden Pekin’de eli güçlü olmayan sakin bir Trump vardı.”‘Çin’in İran’a herhangi bir baskı yapacağı çok gerçekçi değil’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, zirvede Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığı ifade ederken Pekin’in Tahran karşıtı sert bir pozisyon almasının gerçekçi olmadığını belirtti:“Daha önce Trump tarafından Çin bir düşman bir rakip olarak tanımlandı. Ben hala böyle düşündüklerini düşünüyorum ancak küresel gelişmeler ve Amerikan iç kamuoyunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle şu an Çin’le uzlaşmaya çalışan ve işbirliği arayan bir Trump var. Buradan tamamen İran karşıtı bir Çin beklemek mantıklı değildir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/trump-iran-icin-saat-isliyor-derhal-ve-hizlica-harekete-gecseler-iyi-olur-1105803352.html
çin
i̇ran
pekin
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105717348_72:0:981:682_1920x0_80_0_0_7fb4e056e2b3fda3a5d6134c2888f597.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
çin devlet başkanı şi cinping, çin, i̇ran, pekin, donald trump, hürmüz boğazı
çin devlet başkanı şi cinping, çin, i̇ran, pekin, donald trump, hürmüz boğazı
Dış Politika Uzmanı Yücel: Çin’in İran’a baskı yapması gerçekçi değil
Özel
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de gerçekleştirdiği iki günlük zirvede İran ve Hürmüz Boğazı krizi de ele alındı. Trump’ın dönüşte Hürmüz’deki ablukanın petrol fiyatlarına etkisinden rahatsız olduğu öne sürüldü. Gelişmeleri Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Sputnik’e değerlendirdi.
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin’de iki günlük zirve gerçekleşmiş, zirvede İran ile ilişkilerde masaya yatırılmıştı. Trump,Çin ziyareti dönüşünde yönetiminin üst düzey yetkilileriyle Tahran'a karşı atılacak adımları görüştü. İddialara göre görüşmede Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda devam eden abluka ve bunun küresel petrol fiyatları üzerindeki etkisinden dolayı duyduğu rahatsızlığa dikkat çekildi. Son olarak ABD lideri dün, İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili olarak Tahran için saatin işlediği ve derhal harekete geçmeleri gerektiği uyarısında bulunmuştu. Gelişmeleri Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Sputnik’e değerlendirdi.
‘Pekin’de eli güçlü olmayan sakin bir Trump vardı’
Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Trump’ın Pekin ziyaretini şöyle değerlendirdi:
“Öncelikle görüşmenin ana karakteri ABD ve Çin arasındaki ikili ilişkilerin yönetilebilir, makul ve uzlaşması bir çizgiye çekilmesi hedefiyle gerçekleştirildi. Zaten 4T dediğimiz Tayvan, ticaret, teknoloji ve tarım konusunda birçok başlık ele alındı. Trump’ın agresifliği yerine uzlaşmacı bir karaktere büründüğünü gördük. Hürmüz krizi ile zaten Trump stresli bir şekilde bu geziyi gerçekleştirdi. Hatta Amerikan mahkemeleri gümrük tarifelerinin geçersiz olduğu konusunda karar verdi. Bir de İran Savaşıyla küresel enflasyonun artması Amerikan ekonomisini de etkilemeye başladı. Bu yüzden Pekin’de eli güçlü olmayan sakin bir Trump vardı.”
“Hatta Çin lideri Xi Jinping ABD’nin gerileyen bir ülke olduğunu dile getirdi. Trump, Çin’e Amerikan oligarklarıyla bir çıkarma yaptı ve götürdüğü şirketlerin toplam değeri 11,5 trilyon dolara denk geliyor. Aslında ana amacın Trump için tamamen ticari finansal ve teknolojik olduğunu söyleyebiliriz.”
‘Çin’in İran’a herhangi bir baskı yapacağı çok gerçekçi değil’
Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, zirvede Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığı ifade ederken Pekin’in Tahran karşıtı sert bir pozisyon almasının gerçekçi olmadığını belirtti:
“Daha önce Trump tarafından Çin bir düşman bir rakip olarak tanımlandı. Ben hala böyle düşündüklerini düşünüyorum ancak küresel gelişmeler ve Amerikan iç kamuoyunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle şu an Çin’le uzlaşmaya çalışan ve işbirliği arayan bir Trump var. Buradan tamamen İran karşıtı bir Çin beklemek mantıklı değildir.”
“Çin daha önceki açıklamalarında İran’ın sivil nükleer altyapıya sahip olabileceğini ilan etti. Hürmüz’ün açılmasını söyledi ama Hürmüz’ün kapanmasının nedenini de söyledi. Bunu da ABD’nin tek taraflı hukuksuz saldırısı olarak belirtti. Çin’in İran’a herhangi bir baskı yapacağı çok gerçekçi değil. Çünkü daha Tayvan konusunda Trump ve Amerikan liderliğini ne yapacağı belli değilken Çin kesinlikle böyle hamlelere girmez. İran savaşına bakarsak iki tarafında maksimalist talepleri var ve iki tarafta pozisyonlarını koruyor. Masada müzakere için çaba var ama sahada da sınırlı çatışmalar devam ediyor. İsrail İran’a saldırıyı destekliyor, ABD devamlı bölgeye askeri sevkiyatta bulunuyor. Bu da bize gösteriyor ki her an savaşın şiddetinin yeniden artması durumu yakındır.”