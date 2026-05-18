https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/dijital-kiyamet-icin-tarih-verildi-kuantum-bilgisayarlar-sifreleri-kolay-ve-hizli-kiracak-1105826740.html

Dijital kıyamet için tarih verildi: Kuantum bilgisayarlar şifreleri kolay ve hızlı kıracak

Dijital kıyamet için tarih verildi: Kuantum bilgisayarlar şifreleri kolay ve hızlı kıracak

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, kuantum bilgisayarların günümüzde internet iletişiminin büyük bölümünü güvenli tutan şifreleme anahtarlarını hızlı ve kolay şekilde... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T14:03+0300

2026-05-18T14:03+0300

2026-05-18T14:03+0300

yaşam

kuantum bilgisayarı

kuantum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105827618_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a07897a4c65954862c668ea9fdc3f077.jpg

Uzmanların “dijital kıyamet” olarak tanımladığı senaryo, kuantum bilgisayarların bugün kullandığımız şifreleme sistemlerini kırabilecek seviyeye ulaşmasıyla başlayabilir. Eğer bu gerçekleşirse, modern dünyanın dijital altyapısının büyük bölümü savunmasız kalabilir.Bankacılık sistemleri, devlet kayıtları, e-postalar, mesajlaşma uygulamaları, kripto para cüzdanları, hastane verileri ve hatta askerî iletişim ağları risk altına girebilir.Uzmanlar, 2029 yılını işaret ederek bunun da siber güvenlik konusunda daha önce öngörülenden çok daha kısa bir hazırlık süresi anlamına geldiğini vurguluyor. Güvenlik altyapısıBugün internet güvenliğinin büyük bölümü matematiksel olarak çözülmesi çok zor problemlere dayanıyor. Mevcut bilgisayarlar için bu şifreleri kırmak binlerce yıl sürebiliyor.Ancak kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlardan tamamen farklı çalışıyor.Aynı anda çok büyük miktarda işlemi yapabilen bu sistemler, bugün neredeyse imkânsız kabul edilen şifreleri çok kısa sürede çözme potansiyeline sahip.İşte bu nedenle teknoloji dünyasında sessiz ama dev bir yarış başladı.Dev teknoloji şirketleri kuantum teknolojileri için milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Çünkü bu teknolojiye ilk ulaşan taraf yalnızca ekonomik değil, stratejik üstünlük de sağlayabilir.Risk yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı değil2023 yılında yayımlanan bir raporda, ABD Merkez Bankası’nın ödeme sistemlerine yönelik olası bir kuantum saldırısının küresel finans krizini tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.Kripto para dünyası da büyük risk altında.Kripto para sistemlerinin güvenliği, bugün kullanılan şifreleme yöntemlerine dayanıyor. Eğer bu yapı kırılırsa, dijital cüzdanların güvenliği ciddi şekilde sarsılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260423/brezilyali-uzman-teknoloji-devleri-dijital-somurgeciligi-yeni-yontemlerle-yayiyor-1105236399.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuantum bilgisayarı, kuantum