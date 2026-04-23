Brezilyalı uzman: Teknoloji devleri, dijital sömürgeciliği yeni yöntemlerle yayıyor
Dev şirketlerin teknolojik bilgi akışını tekellerinde tutarak küresel kaynaklara erişim sağladığını vurgulayan Almendra, Rusya, Çin ve Brezilya gibi ülkelerin... 23.04.2026, Sputnik Türkiye
14:23 23.04.2026
Dev şirketlerin teknolojik bilgi akışını tekellerinde tutarak küresel kaynaklara erişim sağladığını vurgulayan Almendra, Rusya, Çin ve Brezilya gibi ülkelerin kendi dijital araçlarını geliştirdiğine dikkat çekti.
Brezilya Veri Bilimi Enstitüsü kurucu ortağı Caio Almendra, küresel teknoloji devlerinin veri akışlarını kontrol ederek dünya kaynaklarına hükmettiğini ve veri emperyalizmi aracılığıyla ülkelerin egemenlik alanlarına müdahale ettiğini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Almendra, büyük teknoloji şirketlerinin dijital sömürgecilik faaliyetlerini yumuşak güç, baskı ve ekonomi temelleri üzerine inşa ettiğini ifade etti.

Dev şirketlerin teknolojik bilgi akışını tekellerinde tutarak küresel kaynaklara erişim sağladığını vurgulayan Almendra, bu durumu veri emperyalizmi olarak niteledi. Uzmana göre bu şirketler, dünyadaki zenginlik akışını büyük veri aracılığıyla takip ederek kimin nerede ne kadar harcama yaptığını dahi kontrol edebiliyor. Bu baskı ortamında kripto para ekonomisi, 'Big Brother'ın denetimi dışında kalmak isteyen Kuzey Kore, İran ve Küba gibi yaptırım uygulanan ülkeler için bir çıkış yolu sunuyor.

Ulusal dijital araçlara yönelik saldırılar

Rusya, Çin ve Brezilya gibi ülkelerin kendi dijital araçlarını geliştirdiğine dikkat çeken Almendra, bu sistemlerin sıklıkla hedef alındığını kaydetti.

Brezilya’nın yerli ödeme sistemi Pix’i örnek gösteren uzman, "Pix, yabancı şirketlerin katılımı olmadan ödeme imkanı sunduğu için saldırıya uğrayan bir dijital finansal altyapıdır. Bu yüzden ABD, Pix'e yaptırım uygulamak ve diğer ülkelerin pazarlarına girmesini engellemek istiyor. Yerli altyapıların, küresel finansal denetim mekanizmalarını devre dışı bırakma potansiyeli Batılı güçleri rahatsız ediyor" dedi.

Algoritmalar ve siyasi manipülasyon tehlikesi

Meta gibi platformların özgürlük ve demokrasi söylemleri altında veri ve algoritmaları tekelleştirdiğini belirten Almendra, bu şirketlerin ABD çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savundu.

Sosyal medyadaki görüşlerin artık matematiksel modellere dönüştürüldüğünü ifade eden uzman, yapay zeka aracılığıyla veriler üzerinde sansür uygulanabildiğini ve politikanın ustaca kontrol edildiğini dile getirdi.

Almendra, dijital alanda kimin sesinin duyulacağına veya kimin görünmez kılınacağına bu dev şirketlerin karar verdiğinin altını çizdi.
