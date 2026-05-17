İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin durumu ciddi
Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti, durumu ağır 1 kişi tedavi altına alındı. 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T20:13+0300
2026-05-17T22:04+0300
Aksaray'da merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusuna temizlik için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine giden ve kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
20:13 17.05.2026 (güncellendi: 22:04 17.05.2026)
© AA / Zekeriya KaradavutAksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
© AA / Zekeriya Karadavut
Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti, durumu ağır 1 kişi tedavi altına alındı.
Aksaray'da merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusuna temizlik için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine giden ve kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
