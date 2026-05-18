Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/deneyimli-magara-dalgiclari-maldivlerde-kaybolan-italyanlara-ulasmak-icin-kurtarma-operasyonuna-1105813070.html
Deneyimli mağara dalgıçları Maldivler'de kaybolan İtalyanlara ulaşmak için kurtarma operasyonuna başladı
Deneyimli mağara dalgıçları Maldivler'de kaybolan İtalyanlara ulaşmak için kurtarma operasyonuna başladı
Sputnik Türkiye
Maldivler'de geçen hafta denizaltı mağarasına dalarak kaybolan 4 İtalyanın cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalara uluslararası deneyimli dalgıçlardan... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T11:49+0300
2026-05-18T11:49+0300
dünya
maldivler
dalgıç
dalgıç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105813460_0:395:1024:971_1920x0_80_0_0_dd4b1892029e29ffd23a661598004c42.jpg
Uluslararası deneyimli mağara dalgıçları, tüplü dalış sırasında hayatını kaybeden dört İtalyanın cansız bedenlerine ulaşmak için yürütülen arama çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Maldivler’e geldi. Ada ülkesinde devam eden operasyon, kurtarma çalışmalarına katılan Mohamed Mahudhee adlı askerin vurgun yemesiyle yaşamını yitirmesinden sonra daha da kritik bir hal aldı.Üç Finlandiyalı mağara dalgıcı, su altı mağaralarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden dört İtalyan tüplü dalgıcın cansız bedenlerini bulup çıkarmaya yönelik çalışmalara katılmak üzere bugün (18 Mayıs) Maldivler’e geldi. Finlandiyalı dalgıçlar Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ve Patrik Grönqvist, MNDF ve diğer yetkililerle birlikte çalışacak.DAN Europe’un açıklamasına göre ekip, İtalyan dalgıçların perşembe günü 50 metre derinlikte mağara keşfi yaptığı Vaavu Atolü’ndeki olayın ardından pazar günü bölgeye ulaştı. Görevin son derece tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Bir İtalyanın cansız bedeni çıkartılmıştıMaldivler Ulusal Savunma Gücü (MNDF), İtalyan dalgıçlardan birinin cansız bedeninin cuma günü çıkarıldığını açıklamıştı.Açıklamada, “Cansız beden, mağara yapısının iç kısmında yaklaşık 60 metre derinlikten çıkarıldı. Diğer dalgıçların da yaklaşık 200 feet uzunluğundaki bu mağaranın içinde olduğu tahmin ediliyor” denildi.Arama çalışmalarına katılan MNDF dalgıcı Kıdemli Çavuş Mohamed Mahudhee ise cumartesi günü dekompresyon hastalığı (vurgun yeme) nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine MNDF, sert hava ve deniz koşullarında sürdürülen kurtarma çalışmalarını geçici olarak durdurduKurbanlar kimler?Dalış eğitmeni Gianluca Benedetti'nin cesedi mağaranın girişinde bulundu ve yetkililer diğer dört İtalyan'ın içeride olduğuna inanıyor.Bunlar arasında Cenova Üniversitesi'nde ekoloji doçenti olan Monica Montefalcone, kızı Giorgia Sommacal, deniz biyoloğu Federico Gualtieri ve araştırmacı Muriel Oddenino yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/maldivlerde-magara-dalisi-faciasi-kaybolan-5-italyan-dalgictan-biri-bulundu-1105779549.html
maldivler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105813460_0:299:1024:1067_1920x0_80_0_0_a59384fd0e1b90eccc0acafc93acc111.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maldivler, dalgıç, dalgıç
maldivler, dalgıç, dalgıç

Deneyimli mağara dalgıçları Maldivler'de kaybolan İtalyanlara ulaşmak için kurtarma operasyonuna başladı

11:49 18.05.2026
© REUTERSMaldivler'de geçen hafta tüplü denizaltı mağarasına dalan ve kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
Maldivler'de geçen hafta tüplü denizaltı mağarasına dalan ve kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalar devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
© REUTERS
Abone ol
Maldivler'de geçen hafta denizaltı mağarasına dalarak kaybolan 4 İtalyanın cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalara uluslararası deneyimli dalgıçlardan oluşan bir ekip katıldı. Şimdiye kadar bir İtalyan dalgıcın cansız bedeni bulundu ve onları kurtarmak için dalan bir asker, vurgun sonrası hayatını kaybetti.
Uluslararası deneyimli mağara dalgıçları, tüplü dalış sırasında hayatını kaybeden dört İtalyanın cansız bedenlerine ulaşmak için yürütülen arama çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Maldivler’e geldi.
Ada ülkesinde devam eden operasyon, kurtarma çalışmalarına katılan Mohamed Mahudhee adlı askerin vurgun yemesiyle yaşamını yitirmesinden sonra daha da kritik bir hal aldı.
Üç Finlandiyalı mağara dalgıcı, su altı mağaralarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden dört İtalyan tüplü dalgıcın cansız bedenlerini bulup çıkarmaya yönelik çalışmalara katılmak üzere bugün (18 Mayıs) Maldivler’e geldi.
Finlandiyalı dalgıçlar Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ve Patrik Grönqvist, MNDF ve diğer yetkililerle birlikte çalışacak.
© REUTERSMaldivler'de geçen hafta tüplü denizaltı mağarasına dalan ve kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
Maldivler'de geçen hafta tüplü denizaltı mağarasına dalan ve kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalar devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
Maldivler'de geçen hafta tüplü denizaltı mağarasına dalan ve kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
© REUTERS
DAN Europe’un açıklamasına göre ekip, İtalyan dalgıçların perşembe günü 50 metre derinlikte mağara keşfi yaptığı Vaavu Atolü’ndeki olayın ardından pazar günü bölgeye ulaştı. Görevin son derece tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DAN Europe, son 48 saat içinde seferber edilen uluslararası arama ve kurtarma ekibinin Maldivler'e güvenli bir şekilde ulaştığını ve yarın (18 Mayıs) sabah planlanan ilk dalış öncesinde ekipman hazırlığı, operasyonel brifingler ve son görev planlamasını tamamladığını doğruluyor."

Bir İtalyanın cansız bedeni çıkartılmıştı

Maldivler Ulusal Savunma Gücü (MNDF), İtalyan dalgıçlardan birinin cansız bedeninin cuma günü çıkarıldığını açıklamıştı.
Açıklamada, “Cansız beden, mağara yapısının iç kısmında yaklaşık 60 metre derinlikten çıkarıldı. Diğer dalgıçların da yaklaşık 200 feet uzunluğundaki bu mağaranın içinde olduğu tahmin ediliyor” denildi.
© REUTERS Mohamed SharhaanArama çalışmalarına katılan MNDF dalgıcı Kıdemli Çavuş Mohamed Mahudhee ise cumartesi günü dekompresyon hastalığı (vurgun yeme) nedeniyle hayatını kaybetti
Arama çalışmalarına katılan MNDF dalgıcı Kıdemli Çavuş Mohamed Mahudhee ise cumartesi günü dekompresyon hastalığı (vurgun yeme) nedeniyle hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
Arama çalışmalarına katılan MNDF dalgıcı Kıdemli Çavuş Mohamed Mahudhee ise cumartesi günü dekompresyon hastalığı (vurgun yeme) nedeniyle hayatını kaybetti
© REUTERS Mohamed Sharhaan
Arama çalışmalarına katılan MNDF dalgıcı Kıdemli Çavuş Mohamed Mahudhee ise cumartesi günü dekompresyon hastalığı (vurgun yeme) nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine MNDF, sert hava ve deniz koşullarında sürdürülen kurtarma çalışmalarını geçici olarak durdurdu

Kurbanlar kimler?

Dalış eğitmeni Gianluca Benedetti'nin cesedi mağaranın girişinde bulundu ve yetkililer diğer dört İtalyan'ın içeride olduğuna inanıyor.
Bunlar arasında Cenova Üniversitesi'nde ekoloji doçenti olan Monica Montefalcone, kızı Giorgia Sommacal, deniz biyoloğu Federico Gualtieri ve araştırmacı Muriel Oddenino yer alıyor.
Maldivler’de mağara dalışı faciası: Kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan biri bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
YAŞAM
Maldivler’de mağara dalışı faciası: Kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan biri bulundu
16 Mayıs, 10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала