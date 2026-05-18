Deneyimli mağara dalgıçları Maldivler'de kaybolan İtalyanlara ulaşmak için kurtarma operasyonuna başladı
Maldivler'de geçen hafta tüplü denizaltı mağarasına dalan ve kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
Maldivler'de geçen hafta denizaltı mağarasına dalarak kaybolan 4 İtalyanın cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalara uluslararası deneyimli dalgıçlardan oluşan bir ekip katıldı. Şimdiye kadar bir İtalyan dalgıcın cansız bedeni bulundu ve onları kurtarmak için dalan bir asker, vurgun sonrası hayatını kaybetti.
Uluslararası deneyimli mağara dalgıçları, tüplü dalış sırasında hayatını kaybeden dört İtalyanın cansız bedenlerine ulaşmak için yürütülen arama çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Maldivler’e geldi.
Ada ülkesinde devam eden operasyon, kurtarma çalışmalarına katılan Mohamed Mahudhee adlı askerin vurgun yemesiyle yaşamını yitirmesinden sonra daha da kritik bir hal aldı.
Üç Finlandiyalı mağara dalgıcı, su altı mağaralarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden dört İtalyan tüplü dalgıcın cansız bedenlerini bulup çıkarmaya yönelik çalışmalara katılmak üzere bugün (18 Mayıs) Maldivler’e geldi.
Finlandiyalı dalgıçlar Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund ve Patrik Grönqvist, MNDF ve diğer yetkililerle birlikte çalışacak.
DAN Europe’un açıklamasına göre ekip, İtalyan dalgıçların perşembe günü 50 metre derinlikte mağara keşfi yaptığı Vaavu Atolü’ndeki olayın ardından pazar günü bölgeye ulaştı. Görevin son derece tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"DAN Europe, son 48 saat içinde seferber edilen uluslararası arama ve kurtarma ekibinin Maldivler'e güvenli bir şekilde ulaştığını ve yarın (18 Mayıs) sabah planlanan ilk dalış öncesinde ekipman hazırlığı, operasyonel brifingler ve son görev planlamasını tamamladığını doğruluyor."
Bir İtalyanın cansız bedeni çıkartılmıştı
Maldivler Ulusal Savunma Gücü (MNDF), İtalyan dalgıçlardan birinin cansız bedeninin cuma günü çıkarıldığını açıklamıştı.
Açıklamada, “Cansız beden, mağara yapısının iç kısmında yaklaşık 60 metre derinlikten çıkarıldı. Diğer dalgıçların da yaklaşık 200 feet uzunluğundaki bu mağaranın içinde olduğu tahmin ediliyor” denildi.
Arama çalışmalarına katılan MNDF dalgıcı Kıdemli Çavuş Mohamed Mahudhee ise cumartesi günü dekompresyon hastalığı (vurgun yeme) nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun üzerine MNDF, sert hava ve deniz koşullarında sürdürülen kurtarma çalışmalarını geçici olarak durdurdu
Kurbanlar kimler?
Dalış eğitmeni Gianluca Benedetti'nin cesedi mağaranın girişinde bulundu ve yetkililer diğer dört İtalyan'ın içeride olduğuna inanıyor.
Bunlar arasında Cenova Üniversitesi'nde ekoloji doçenti olan Monica Montefalcone, kızı Giorgia Sommacal, deniz biyoloğu Federico Gualtieri ve araştırmacı Muriel Oddenino yer alıyor.