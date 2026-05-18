Akın Gürlek’ten Sumud Filosu'na saldıran İsrail’e sert tepki: Uluslararası hukukun açık i̇hlalidir

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı müdahaleyi şiddetle kınadı. Bakan... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T14:09+0300

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği operasyona çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklama yapan Bakan Gürlek, yaklaşık 40 farklı ülke vatandaşının yer aldığı bu tamamen sivil ve barışçıl girişimin engellenmesini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. İsrail’in sivil inisiyatifleri hedef alan bu tavrını şiddetle kınayan Gürlek, bu tür saldırgan adımların bölgedeki kaosu ve gerilimi tırmandırmaktan başka bir işe yaramayacağını vurguladı.'Siviller koşulsuz olarak serbest bırakılmalı'İsrail yönetiminin attığı bu hukuk dışı adımların, küresel vicdanın Filistin halkıyla olan dayanışmasını asla gölgeleyemeyeceğini ifade eden Bakan Gürlek, acil çağrıda bulundu. Adalet Bakanlığı ve ilgili tüm devlet kurumlarının, filoda bulunan Türk vatandaşlarının can güvenliği için teyakkuzda olduğunu belirten Gürlek, süreci büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiklerini açıkladı. Bakan Gürlek, "İsrail’in bu hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir" diyerek uluslararası hukukun gereğinin yapılması gerektiğini belirtti.Türk yargısından Mavi Marmara hatırlatmasıAçıklamasında geçmişte yaşanan benzer saldırılara da atıfta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin hukuk zeminindeki kararlı duruşunun altını çizdi. Daha önce benzer bir insani yardım faaliyetine düzenlenen saldırıya ilişkin Türk yargısının başlattığı soruşturma sürecini hatırlatan Gürlek, mahkeme tarafından kabul edilen iddianame metninin, Türkiye'nin adaleti tesis etme konusundaki somut ve geri adımsız mücadelesinin en net göstergesi olduğunu ifade etti.'Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde mücadelemiz sürecek'Dünya kamuoyunun bu küresel hukuksuzluk karşısında sessiz kalmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Gürlek, uluslararası toplum aktörlerini insani değerleri savunmak adına somut, etkili ve caydırıcı bir tavır almaya davet etti. Türkiye'nin Filistin politikasındaki kararlılığını yineleyen Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve adaletin tesisi için küresel ölçekte mücadele etmeyi sürdüreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

