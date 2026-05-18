Bayram tatiline arabasıyla gidecekler dikkat: Aracınızda yoksa ceza yiyebilirsiniz

Araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipman listesi genişletildi. Eksik malzeme ile yola çıkanlar yolda polis denetimlerinde ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken on binlerce kişi de araçlarıyla yola çıkacak. Ama araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipman listesinin genişletildiğini belirterek uyaran uzmanlar ceza kesilebileceğinin altını çizdi. Hangi ekipmanlar araçlarda bulunmak zorunda?Karayolları Trafik Kanunu’ndaki düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanlarına yenileri eklendi. TRT Haber'de yer alan habere göre yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araçlarda kullanılan çeşitli ampuller de zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor. Yeni yönetmelikle birlikte bazı sürücüler araçlarında eksik ekipman bulunduğunu dile getirdi.Uzmanlar, yola çıkmadan önce yalnızca yakıt kontrolünün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle yaz aylarında araç yangınlarının yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür durumlarda kutup başlarının sökülmesi veya cam kırılması gibi müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların büyük önem taşıdığını vurguladı. Tornavidanın aynı zamanda araç ampullerinin değiştirilmesinde de gerekli ekipmanlardan biri olduğu ifade edildi.Eksik ekipman tespit edilenlere ceza kesilecekAraçlarda bulunması gereken ekipmanların eksik olması, araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilecek. Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira para cezası uygulanabilecek.

