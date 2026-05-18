Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/bayram-tatiline-arabasiyla-gidecekler-dikkat-aracinizda-yoksa-ceza-yiyebilirsiniz-1105827469.html
Bayram tatiline arabasıyla gidecekler dikkat: Aracınızda yoksa ceza yiyebilirsiniz
Bayram tatiline arabasıyla gidecekler dikkat: Aracınızda yoksa ceza yiyebilirsiniz
Sputnik Türkiye
Araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipman listesi genişletildi. Eksik malzeme ile yola çıkanlar yolda polis denetimlerinde ceza ile karşı karşıya kalabilir. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T13:52+0300
2026-05-18T13:52+0300
türki̇ye
karayolları trafik kanunu
ekipman
trafik cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096889751_0:140:2733:1677_1920x0_80_0_0_0d123a2f704b893c57ca30877a107f84.jpg
Kurban Bayramı tatili yaklaşırken on binlerce kişi de araçlarıyla yola çıkacak. Ama araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipman listesinin genişletildiğini belirterek uyaran uzmanlar ceza kesilebileceğinin altını çizdi. Hangi ekipmanlar araçlarda bulunmak zorunda?Karayolları Trafik Kanunu’ndaki düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanlarına yenileri eklendi. TRT Haber'de yer alan habere göre yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araçlarda kullanılan çeşitli ampuller de zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor. Yeni yönetmelikle birlikte bazı sürücüler araçlarında eksik ekipman bulunduğunu dile getirdi.Uzmanlar, yola çıkmadan önce yalnızca yakıt kontrolünün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle yaz aylarında araç yangınlarının yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür durumlarda kutup başlarının sökülmesi veya cam kırılması gibi müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların büyük önem taşıdığını vurguladı. Tornavidanın aynı zamanda araç ampullerinin değiştirilmesinde de gerekli ekipmanlardan biri olduğu ifade edildi.Eksik ekipman tespit edilenlere ceza kesilecekAraçlarda bulunması gereken ekipmanların eksik olması, araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilecek. Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira para cezası uygulanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/arac-sahipleri-dikkat-ceza-kesilebilir-aracinizda-bulunmasi-gereken-techizatlar-tek-tek-aciklandi-1104612969.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096889751_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_75a823b1fdeeb509675f91092ec4f8bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karayolları trafik kanunu, ekipman, trafik cezası
karayolları trafik kanunu, ekipman, trafik cezası

Bayram tatiline arabasıyla gidecekler dikkat: Aracınızda yoksa ceza yiyebilirsiniz

13:52 18.05.2026
© AA / Bünyamin Çelikİstanbul Trafik
İstanbul Trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2026
© AA / Bünyamin Çelik
Abone ol
Araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipman listesi genişletildi. Eksik malzeme ile yola çıkanlar yolda polis denetimlerinde ceza ile karşı karşıya kalabilir.
Kurban Bayramı tatili yaklaşırken on binlerce kişi de araçlarıyla yola çıkacak. Ama araçlarda bulunması gereken zorunlu ekipman listesinin genişletildiğini belirterek uyaran uzmanlar ceza kesilebileceğinin altını çizdi.

Hangi ekipmanlar araçlarda bulunmak zorunda?

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken güvenlik ekipmanlarına yenileri eklendi. TRT Haber'de yer alan habere göre yangın tüpü, ilk yardım seti ve reflektörün yanı sıra pense, tornavida ve araçlarda kullanılan çeşitli ampuller de zorunlu ekipmanlar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra stepne veya lastik şişirme aparatları, çekme halatı, bijon anahtarı ve kriko gibi ekipmanların da araçta bulundurulması gerekiyor. Yeni yönetmelikle birlikte bazı sürücüler araçlarında eksik ekipman bulunduğunu dile getirdi.
Uzmanlar, yola çıkmadan önce yalnızca yakıt kontrolünün değil, güvenlik ekipmanlarının da mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle yaz aylarında araç yangınlarının yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür durumlarda kutup başlarının sökülmesi veya cam kırılması gibi müdahalelerde tornavida ve benzeri ekipmanların büyük önem taşıdığını vurguladı. Tornavidanın aynı zamanda araç ampullerinin değiştirilmesinde de gerekli ekipmanlardan biri olduğu ifade edildi.

Eksik ekipman tespit edilenlere ceza kesilecek

Araçlarda bulunması gereken ekipmanların eksik olması, araç muayenesinde ağır kusur olarak değerlendirilebilecek. Denetimlerde eksik ekipman tespit edilmesi halinde sürücülere 1.246 lira para cezası uygulanabilecek.
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
TÜRKİYE
Araç sahipleri dikkat, ceza kesilebilir: Aracınızda bulunması gereken teçhizatlar tek tek açıklandı
30 Mart, 13:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала