https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/bakan-murat-kurumdan-fikirtepe-paylasimi-kangrene-donmustu-cozulemeyeni-cozduk-1105820562.html
Bakan Murat Kurum'dan Fikirtepe paylaşımı: 'Kangrene dönmüştü, çözülemeyeni çözdük'
Bakan Murat Kurum'dan Fikirtepe paylaşımı: 'Kangrene dönmüştü, çözülemeyeni çözdük'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük." ifadesine... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T13:16+0300
2026-05-18T13:16+0300
2026-05-18T13:16+0300
türki̇ye
fikirtepe
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105825805_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_0617782b5d227397c729e699481d7749.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladıklarını belirterek, "25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.Murat Kurum'dan Fikirtepe açıklamasıBakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük." ifadesine yer verdi.Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladıklarını bildiren Kurum, "25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz. Eğitim, sağlık, spor tesisleri ve camilerin yanında 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.'Mağduriyet yaşandı'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, projeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaklaşık 120 bin metrekarelik Millet Bahçesi kazandırıldı. Bu kapsamlı çalışma sayesinde bir yandan vatandaşın mağduriyeti giderilirken diğer yandan depreme dayanıklı, altyapısı güçlü, yeşil alanlarla donatılmış modern bir yaşam alanı oluşturuldu."Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte tüm hak sahiplerinin gayrimenkul bilgilerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının internet sitesi üzerinden erişilebileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların, anahtar teslimleriyle ilgili süreci Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/murat-kurum-genclerimiz-icin-dusuk-taksitlerle-odeyebilecegi-ev-projeleri-dusunuyoruz-1103542227.html
türki̇ye
fikirtepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105825805_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_db0265a5b5220bd969b5e0e3c500d659.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fikirtepe, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
fikirtepe, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
Bakan Murat Kurum'dan Fikirtepe paylaşımı: 'Kangrene dönmüştü, çözülemeyeni çözdük'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük." ifadesine yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladıklarını belirterek, "25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Murat Kurum'dan Fikirtepe açıklaması
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük." ifadesine yer verdi.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladıklarını bildiren Kurum, "25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz. Eğitim, sağlık, spor tesisleri ve camilerin yanında 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, projeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"2005 yılında 'Özel Proje Alanı' olarak belirlenen, 2007'de 'Kentsel Dönüşüm Alanı' ilan edilen ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'Riskli Alan' statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri bir türlü tamamlayamadı ve evleri yıkılan binlerce hak sahibi yıllarca mağduriyet yaşadı. Plan iptalleri ve uzlaşmazlıklarla defalarca çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Vatandaşın yıllarca süren mağduriyetine son vermek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO harekete geçti. Proje alanı, yüzde 55'i sosyal donatı alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut, Fikirtepe 1. Etap'ta 11 bin 729 bağımsız bölümü tamamladı.
Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaklaşık 120 bin metrekarelik Millet Bahçesi kazandırıldı. Bu kapsamlı çalışma sayesinde bir yandan vatandaşın mağduriyeti giderilirken diğer yandan depreme dayanıklı, altyapısı güçlü, yeşil alanlarla donatılmış modern bir yaşam alanı oluşturuldu."
Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte tüm hak sahiplerinin gayrimenkul bilgilerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının internet sitesi üzerinden erişilebileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların, anahtar teslimleriyle ilgili süreci Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebileceği ifade edildi.