Bakan Murat Kurum'dan Fikirtepe paylaşımı: 'Kangrene dönmüştü, çözülemeyeni çözdük'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük." ifadesine...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladıklarını belirterek, "25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.Murat Kurum'dan Fikirtepe açıklamasıBakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük." ifadesine yer verdi.Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladıklarını bildiren Kurum, "25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz. Eğitim, sağlık, spor tesisleri ve camilerin yanında 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.'Mağduriyet yaşandı'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, projeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaklaşık 120 bin metrekarelik Millet Bahçesi kazandırıldı. Bu kapsamlı çalışma sayesinde bir yandan vatandaşın mağduriyeti giderilirken diğer yandan depreme dayanıklı, altyapısı güçlü, yeşil alanlarla donatılmış modern bir yaşam alanı oluşturuldu."Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte tüm hak sahiplerinin gayrimenkul bilgilerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının internet sitesi üzerinden erişilebileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların, anahtar teslimleriyle ilgili süreci Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebileceği ifade edildi.

