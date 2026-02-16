Türkiye
Murat Kurum: Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz
Murat Kurum: Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz
16.02.2026
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik yeni konut projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Kurum, gençlerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak çalışmaların sürdüğünü belirtti.Hürriyet gazetesine konuşan Kurum, gençlere yönelik projelerin düşük peşinat ve erişilebilir ödeme koşullarıyla sunulmasının hedeflendiğini belirtti. "Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz, planımız bu şekilde" ifadelerini kullandı.'1milyon 757 bin sosyal konut bitti'Daha önce hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olduğunu hatırlattı. Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 757 bin sosyal konutun tamamlandığını, 2028'e kadarsa 2 milyon 257 bin konutun hak sahibiyle buluşmasını hedeflediklerini belirtti.'Muhalefete alın teri ile yanıt verdik'Bakan Kurum muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi. "Muhalefetin her türlü yalanına biz alın terimizle cevap verdik. Onlar, 'Bu işi yapamaz' dediler, türlü türlü yalanlar söylediler. Biz de cevap olarak 455 bin konutu bitirdik. Vatandaşlarımıza teslim ettik. İşin sonunda enkazın altında Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Sayın Özgür Özel kaldı. Şimdi de 'Faizle satıyorlar, senet imzalatıyorlar' dediler. Yine boşa düştüler. Faizsiz, 18 yıl sabit ödemeli (8 bin 750 TL) taksitle 3 artı 1 daire veriyoruz." dedi.
murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, genç
murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, genç

Murat Kurum: Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz

16:35 16.02.2026
© AA / Raşit Aydoğan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
© AA / Raşit Aydoğan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik ev projesinin yapılacağının sinyali verdi. "Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz, planımız bu" dedi. Bakan Kurum, muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik yeni konut projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Kurum, gençlerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Hürriyet gazetesine konuşan Kurum, gençlere yönelik projelerin düşük peşinat ve erişilebilir ödeme koşullarıyla sunulmasının hedeflendiğini belirtti. "Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz, planımız bu şekilde" ifadelerini kullandı.

'1milyon 757 bin sosyal konut bitti'

Daha önce hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olduğunu hatırlattı. Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 757 bin sosyal konutun tamamlandığını, 2028'e kadarsa 2 milyon 257 bin konutun hak sahibiyle buluşmasını hedeflediklerini belirtti.

'Muhalefete alın teri ile yanıt verdik'

Bakan Kurum muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi. "Muhalefetin her türlü yalanına biz alın terimizle cevap verdik. Onlar, 'Bu işi yapamaz' dediler, türlü türlü yalanlar söylediler. Biz de cevap olarak 455 bin konutu bitirdik. Vatandaşlarımıza teslim ettik. İşin sonunda enkazın altında Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Sayın Özgür Özel kaldı. Şimdi de 'Faizle satıyorlar, senet imzalatıyorlar' dediler. Yine boşa düştüler. Faizsiz, 18 yıl sabit ödemeli (8 bin 750 TL) taksitle 3 artı 1 daire veriyoruz." dedi.
