https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/murat-kurum-genclerimiz-icin-dusuk-taksitlerle-odeyebilecegi-ev-projeleri-dusunuyoruz-1103542227.html

Murat Kurum: Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz

Murat Kurum: Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik ev projesinin yapılacağının sinyali verdi. "Gençlerimiz için düşük taksitlerle... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T16:35+0300

2026-02-16T16:35+0300

2026-02-16T16:35+0300

türki̇ye

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

genç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102963158_0:228:2950:1887_1920x0_80_0_0_0030f4d36e001a775157d3f5d092a8ae.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik yeni konut projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Kurum, gençlerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak çalışmaların sürdüğünü belirtti.Hürriyet gazetesine konuşan Kurum, gençlere yönelik projelerin düşük peşinat ve erişilebilir ödeme koşullarıyla sunulmasının hedeflendiğini belirtti. "Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz, planımız bu şekilde" ifadelerini kullandı.'1milyon 757 bin sosyal konut bitti'Daha önce hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olduğunu hatırlattı. Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 757 bin sosyal konutun tamamlandığını, 2028'e kadarsa 2 milyon 257 bin konutun hak sahibiyle buluşmasını hedeflediklerini belirtti.'Muhalefete alın teri ile yanıt verdik'Bakan Kurum muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi. "Muhalefetin her türlü yalanına biz alın terimizle cevap verdik. Onlar, 'Bu işi yapamaz' dediler, türlü türlü yalanlar söylediler. Biz de cevap olarak 455 bin konutu bitirdik. Vatandaşlarımıza teslim ettik. İşin sonunda enkazın altında Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Sayın Özgür Özel kaldı. Şimdi de 'Faizle satıyorlar, senet imzalatıyorlar' dediler. Yine boşa düştüler. Faizsiz, 18 yıl sabit ödemeli (8 bin 750 TL) taksitle 3 artı 1 daire veriyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/yuzyilin-konut-projesinde-haftanin-kura-cekimi-takvimi-belli-oldu-yaklasik-100-bin-kisi-ev-sahibi-1103525362.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, genç