https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/murat-kurum-genclerimiz-icin-dusuk-taksitlerle-odeyebilecegi-ev-projeleri-dusunuyoruz-1103542227.html
Murat Kurum: Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz
Murat Kurum: Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik ev projesinin yapılacağının sinyali verdi. "Gençlerimiz için düşük taksitlerle... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T16:35+0300
2026-02-16T16:35+0300
2026-02-16T16:35+0300
türki̇ye
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
genç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102963158_0:228:2950:1887_1920x0_80_0_0_0030f4d36e001a775157d3f5d092a8ae.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik yeni konut projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Kurum, gençlerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak çalışmaların sürdüğünü belirtti.Hürriyet gazetesine konuşan Kurum, gençlere yönelik projelerin düşük peşinat ve erişilebilir ödeme koşullarıyla sunulmasının hedeflendiğini belirtti. "Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz, planımız bu şekilde" ifadelerini kullandı.'1milyon 757 bin sosyal konut bitti'Daha önce hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olduğunu hatırlattı. Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 757 bin sosyal konutun tamamlandığını, 2028'e kadarsa 2 milyon 257 bin konutun hak sahibiyle buluşmasını hedeflediklerini belirtti.'Muhalefete alın teri ile yanıt verdik'Bakan Kurum muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi. "Muhalefetin her türlü yalanına biz alın terimizle cevap verdik. Onlar, 'Bu işi yapamaz' dediler, türlü türlü yalanlar söylediler. Biz de cevap olarak 455 bin konutu bitirdik. Vatandaşlarımıza teslim ettik. İşin sonunda enkazın altında Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Sayın Özgür Özel kaldı. Şimdi de 'Faizle satıyorlar, senet imzalatıyorlar' dediler. Yine boşa düştüler. Faizsiz, 18 yıl sabit ödemeli (8 bin 750 TL) taksitle 3 artı 1 daire veriyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/yuzyilin-konut-projesinde-haftanin-kura-cekimi-takvimi-belli-oldu-yaklasik-100-bin-kisi-ev-sahibi-1103525362.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102963158_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_9e8181d5963811fff0ab7daa9bd7d378.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, genç
murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, genç
Murat Kurum: Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik ev projesinin yapılacağının sinyali verdi. "Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz, planımız bu" dedi. Bakan Kurum, muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik yeni konut projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Kurum, gençlerin ev sahibi olmasını kolaylaştıracak çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Hürriyet gazetesine konuşan Kurum, gençlere yönelik projelerin düşük peşinat ve erişilebilir ödeme koşullarıyla sunulmasının hedeflendiğini belirtti. "Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz, planımız bu şekilde" ifadelerini kullandı.
'1milyon 757 bin sosyal konut bitti'
Daha önce hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olduğunu hatırlattı. Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 757 bin sosyal konutun tamamlandığını, 2028'e kadarsa 2 milyon 257 bin konutun hak sahibiyle buluşmasını hedeflediklerini belirtti.
'Muhalefete alın teri ile yanıt verdik'
Bakan Kurum muhalefetin eleştirilerine de yanıt verdi. "Muhalefetin her türlü yalanına biz alın terimizle cevap verdik. Onlar, 'Bu işi yapamaz' dediler, türlü türlü yalanlar söylediler. Biz de cevap olarak 455 bin konutu bitirdik. Vatandaşlarımıza teslim ettik. İşin sonunda enkazın altında Cumhuriyet Halk Partisi kaldı. Sayın Özgür Özel kaldı. Şimdi de 'Faizle satıyorlar, senet imzalatıyorlar' dediler. Yine boşa düştüler. Faizsiz, 18 yıl sabit ödemeli (8 bin 750 TL) taksitle 3 artı 1 daire veriyoruz." dedi.