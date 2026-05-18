Antalyaspor küme düştü: Başkan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in son haftasında küme düşen Antalyaspor'da Başkan Rıza Perçin, taraftarlarla karşı karşıya geldi. 18.05.2026, Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonunda küme düşen son takım Antalyaspor oldu. Kırmızı-beyazlılar sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etse de Eyüpspor'un 87'de bulduğu golle Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmasının ardından lige veda eden takım Akdeniz temsilcisi oldu.Rıza Perçin'e tepkiÖte yandan Antalyasporlu taraftarlar karşılaşmanın ardından Başkan Rıza Perçin ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı futbolseverler, başkana büyük tepki gösterdi.Başkandan 3 büyük takıma mesajRıza Perçin ile Antalyasporlu taraftarların karşılıklı konuştuğu anlarda başkanın ağzından çıkan ifadeler ise dikkat çekti. Perçin'in "İstanbul takımları ve Trabzonspor... Bir şey demiyorum, yakışanı yaptılar!" sözleri gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.Perçin'in bu sözlerine de taraftarların tepki gösterdiği ve "Son haftaya bırakmasaydın" dediği duyuldu.

