https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/super-lige-veda-eden-son-takim-antalyaspor-oldu-1105804420.html

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlandı: Lige veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlandı: Lige veda eden son takım Antalyaspor oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de küme düşen üçüncü ve son takım Antalyaspor oldu. Galatasaray'ın şampiyonlukla noktaladığı sezonda Fatih Karagümrük, Kayserispor ve da... 17.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-17T22:16+0300

2026-05-17T22:16+0300

2026-05-17T22:26+0300

spor

antalyaspor

süper lig

trendyol süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105804183_0:466:1260:1175_1920x0_80_0_0_f4475f6cebabf12d1b29a0e6da71f69d.jpg

Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı.Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu.Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalyaspor, süper lig, trendyol süper lig