Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlandı: Lige veda eden son takım Antalyaspor oldu
Trendyol Süper Lig'de küme düşen üçüncü ve son takım Antalyaspor oldu. Galatasaray'ın şampiyonlukla noktaladığı sezonda Fatih Karagümrük, Kayserispor ve da küme düştü.
antalyaspor, süper lig, trendyol süper lig
22:16 17.05.2026 (güncellendi: 22:26 17.05.2026)
Trendyol Süper Lig'de küme düşen üçüncü ve son takım Antalyaspor oldu. Galatasaray'ın şampiyonlukla noktaladığı sezonda Fatih Karagümrük, Kayserispor ve da küme düştü.
Trendyol Süper Lig'de 34. haftayla birlikte 2025-2026 sezonu tamamlandı.
Küme düşen son takımın belli olacağı haftada Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla Süper Lig'e veda eden son takım oldu.
Sezonun kapanış gününde oynanan maçlarda şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzonspor da Gençlerbirliği'ne 3-0 kaybetti.
Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçse de Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor ligde kalmayı başardı.