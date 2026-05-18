Amerikan basını: ABD kapalı kapılar ardında görüşmelerde, Grönland'da 'büyük rol' istiyor

Sputnik Türkiye

Amerikan basınına göre ABD, İran savaşı sürerken Grönland için kapalı kapılar ardında bastırıyor. İşte detaylar...

2026-05-18T19:34+0300

2026-05-18T19:37+0300

İran'daki savaş hala sürerken The New York Times’ın haberine göre ‘Trump'ın Grönland takıntısı’ unutulmuş bir yan konu gibi görünüyor. Ancak son dört aydır ABD, Grönland ve Danimarka yetkilileri, Washington'da adanın geleceği konusunda gizli görüşmeler yapıyor.Görüşmelerin amacı, Trump'a ‘askeri müdahale tehditlerinden çıkış yolu sunmak’ ve ‘NATO'yu parçalayabilecek bir krizi’ önlemekti. Ancak habere göre Grönlandlı liderler, önerilen büyük ABD varlığından kaygı duyuyor. İran çatışması azalınca Trump'ın yeniden Grönland'a yöneleceğinden endişeliler. Bazı Grönlandlı siyasetçiler takvimlerinde 14 Haziran'ı (Trump'ın doğum günü) işaretlemiş durumda.NYT, Washington, Kopenhag ve Grönland'daki yetkililerle yaptığı görüşmelere dayanan soruşturması şu bulguları ortaya koydu:Grönlandlı yetkililer, ABD taleplerinin egemenliklerine ağır bir müdahale anlamına geldiğini düşünüyor. Danimarka ve ABD'li yetkililerin "Grönland'ın geleceğini 57 bin kişilik ada halkı belirler" demesine rağmen, taleplerin nesiller boyu ellerini bağlayacağını söylüyorlar.‘Gerçek bir bağımsızlık asla olmaz’Grönland Parlamentosu üyesi Justus Hansen, "Amerikalılar istediklerini alırsa gerçek bir bağımsızlık asla olmaz. Kendi bayrağımızı yarıya indirmiş gibi oluruz" dedi.'Radar va askeri üs zincirinin parçası yapma' hedefiGörüşmeler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun üst düzey danışmanlarından Michael Needham tarafından yürütülüyor. Pentagon Kuzey Komutanlığı Komutanı Orgeneral Gregory M. Guillot, iklim değişikliğiyle eriyen buzların açtığı Arktik'te 'jeopolitik rekabete karşı Grönland'ı Alaska ve Kanada'daki üslerle bağlantılı radar ve askeri üs zincirinin parçası yapmayı hedeflediklerini' belirtti. Derin su limanı ve özel operasyonlar için üs ihtiyacı olduğunu öne sürdü.Görüşmeler ocak ayından beri yaklaşık beş kez Washington'da yapıldı. Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle adayı alma tehdidinde bulunmuş, sonra İran'a odaklanmıştı ancak Beyaz Saray ilgisinin sürdüğünü belirtiyor.'Taleplerin hiçbiri adil değil' Grönland Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Pipaluk Lynge, "Taleplerin hiçbiri adil değil. Ya istila ya da kontrol... En iyi senaryo bunlardan kaçınmak" dedi.Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise çevresel düzenlemelerin katı kalacağını vurgulayarak "İş yapabiliriz ama kurallarımız değişmez" mesajı verdi. Bağımsızlık ve Danimarka ilişkisinin iç mesele olduğunu, kimsenin karışmaması gerektiğini belirtti.‘Bir an önce bitsin istiyoruz’Görüşmelerde ABD'nin, Rusya ve Çin bağlantılı yatırımları engellemek için sıkı tarama mekanizması ve veto talep ettiği, Danimarka'nın tarama yapacağı ancak son sözün Grönland'da olması gerektiği tartışılıyor. Sonuçta Grönland'ın egemenliğinin artması yerine Danimarka etkisinin güçlenebileceği belirtiliyor.Nielsen, "Bu çok garip bir durum. Bir an önce bitsin istiyoruz" dedi.

