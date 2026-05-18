Amerikan basını: ABD kapalı kapılar ardında görüşmelerde, Grönland'da 'büyük rol' istiyor
Amerikan basınına göre ABD, İran savaşı sürerken Grönland için kapalı kapılar ardında bastırıyor. İşte detaylar...
2026-05-18T19:37+0300
19:34 18.05.2026 (güncellendi: 19:37 18.05.2026)
Grönland yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı ele geçirme tehditlerini yumuşatmayı amaçlayan müzakerelerin gidişatından endişe duyuyor. Ancak, kulis bilgilerine göre ‘ellerinde çok az koz’ var.
İran'daki savaş hala sürerken The New York Times’ın haberine göre ‘Trump'ın Grönland takıntısı’ unutulmuş bir yan konu gibi görünüyor. Ancak son dört aydır ABD, Grönland ve Danimarka yetkilileri, Washington'da adanın geleceği konusunda gizli görüşmeler yapıyor.
Görüşmelerin amacı, Trump'a ‘askeri müdahale tehditlerinden çıkış yolu sunmak’ ve ‘NATO'yu parçalayabilecek bir krizi’ önlemekti. Ancak habere göre Grönlandlı liderler, önerilen büyük ABD varlığından kaygı duyuyor. İran çatışması azalınca Trump'ın yeniden Grönland'a yöneleceğinden endişeliler. Bazı Grönlandlı siyasetçiler takvimlerinde 14 Haziran'ı (Trump'ın doğum günü) işaretlemiş durumda.
NYT, Washington, Kopenhag ve Grönland'daki yetkililerle yaptığı görüşmelere dayanan soruşturması şu bulguları ortaya koydu:
ABD, mevcut askeri anlaşmayı değiştirerek Amerikan askerlerinin Grönland bağımsız olsa bile adada süresiz kalmasını istiyor. Grönlandlılar buna "sonsuz madde" diyor ve karşı çıkıyor.
ABD, askeri konuların ötesine geçerek Rusya ve Çin gibi rakipleri dışlamak için büyük yatırım anlaşmalarında fiili veto hakkı talep ediyor. Grönland ve Danimarka buna şiddetle itiraz ediyor.
ABD, adanın zengin petrol, uranyum, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerini içeren doğal kaynaklar konusunda işbirliği istiyor.
Pentagon, askeri genişleme planlarını hızlandırdı. Deniz Piyadeleri subayı, güney Grönland'daki Narsarsuaq'ta İkinci Dünya Savaşı dönemi havaalanını, limanı ve asker konuşlandırma alanlarını inceledi.
Grönlandlı yetkililer, ABD taleplerinin egemenliklerine ağır bir müdahale anlamına geldiğini düşünüyor. Danimarka ve ABD'li yetkililerin "Grönland'ın geleceğini 57 bin kişilik ada halkı belirler" demesine rağmen, taleplerin nesiller boyu ellerini bağlayacağını söylüyorlar.
‘Gerçek bir bağımsızlık asla olmaz’
Grönland Parlamentosu üyesi Justus Hansen, "Amerikalılar istediklerini alırsa gerçek bir bağımsızlık asla olmaz. Kendi bayrağımızı yarıya indirmiş gibi oluruz" dedi.
'Radar va askeri üs zincirinin parçası yapma' hedefi
Görüşmeler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun üst düzey danışmanlarından Michael Needham tarafından yürütülüyor. Pentagon Kuzey Komutanlığı Komutanı Orgeneral Gregory M. Guillot, iklim değişikliğiyle eriyen buzların açtığı Arktik'te 'jeopolitik rekabete karşı Grönland'ı Alaska ve Kanada'daki üslerle bağlantılı radar ve askeri üs zincirinin parçası yapmayı hedeflediklerini' belirtti. Derin su limanı ve özel operasyonlar için üs ihtiyacı olduğunu öne sürdü.
Görüşmeler ocak ayından beri yaklaşık beş kez Washington'da yapıldı. Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle adayı alma tehdidinde bulunmuş, sonra İran'a odaklanmıştı ancak Beyaz Saray ilgisinin sürdüğünü belirtiyor.
'Taleplerin hiçbiri adil değil'
Grönland Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Pipaluk Lynge, "Taleplerin hiçbiri adil değil. Ya istila ya da kontrol... En iyi senaryo bunlardan kaçınmak" dedi.
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise çevresel düzenlemelerin katı kalacağını vurgulayarak "İş yapabiliriz ama kurallarımız değişmez" mesajı verdi. Bağımsızlık ve Danimarka ilişkisinin iç mesele olduğunu, kimsenin karışmaması gerektiğini belirtti.
‘Bir an önce bitsin istiyoruz’
Görüşmelerde ABD'nin, Rusya ve Çin bağlantılı yatırımları engellemek için sıkı tarama mekanizması ve veto talep ettiği, Danimarka'nın tarama yapacağı ancak son sözün Grönland'da olması gerektiği tartışılıyor. Sonuçta Grönland'ın egemenliğinin artması yerine Danimarka etkisinin güçlenebileceği belirtiliyor.
Nielsen, "Bu çok garip bir durum. Bir an önce bitsin istiyoruz" dedi.