Zaharova’dan Baerbock’un ‘Grönland’ gafına eleştiri: AB’de yönetim krizi var
Baerbock'un “Eğer Amerikalılara Grönland’ın da Avrupa Birliği toprağı olduğu söylenmeseydi, ABD’de birçok kişi bunu bilmezdi” şeklindeki açıklamasını sosyal medya üzerinden yorumlayan Zaharova, bu gafı AB’deki “felaket düzeyinde yönetim krizi”nin kanıtı olarak gösterdi.Zaharova, Baerbock’un bu tür “saçma” açıklamalarının AB’deki yönetimsel sorunları gözler önüne serdiğini belirtti.Baerbock’un önümüzdeki altı ay boyunca BM Genel Kurulu’na başkanlık edecek olmasına da atıfta bulunarak, bunun ayrı bir endişe kaynağı olduğu imasında bulunan Zaharova, Almanya gibi AB’nin önde gelen bir üyesinin eski dışişleri bakanının, Grönland gibi büyük bir bölgenin AB haritasında yer almadığını fark edememiş olmasını “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi.
Baerbock'un “Eğer Amerikalılara Grönland’ın da Avrupa Birliği toprağı olduğu söylenmeseydi, ABD’de birçok kişi bunu bilmezdi” şeklindeki açıklamasını sosyal medya üzerinden yorumlayan Zaharova, bu gafı AB’deki “felaket düzeyinde yönetim krizi”nin kanıtı olarak gösterdi.
Grönland, Avrupa Birliği’nin bir parçası değil. Danimarka AB üyesi olsa da, Grönland halkı 1982’de yapılan bir referandumla Avrupa Toplulukları’ndan ayrılma kararı aldı ve bu bölge 1985 yılında resmi olarak AB’den çıktı.
Zaharova, Baerbock’un bu tür “saçma” açıklamalarının AB’deki yönetimsel sorunları gözler önüne serdiğini belirtti.
Eğer Baerbock böylesine akıl dışı beyanlarda bulunmasaydı, birçok Amerikalı AB’de yönetici kadrolarının içinde bulunduğu felaket boyutundaki krizi fark etmeyecekti.
Baerbock’un önümüzdeki altı ay boyunca BM Genel Kurulu’na başkanlık edecek olmasına da atıfta bulunarak, bunun ayrı bir endişe kaynağı olduğu imasında bulunan Zaharova, Almanya gibi AB’nin önde gelen bir üyesinin eski dışişleri bakanının, Grönland gibi büyük bir bölgenin AB haritasında yer almadığını fark edememiş olmasını “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi.
Belki de bir dünya haritasına ya da AB haritasına bakıp 360 derece dönse, Grönland’ın orada olmadığını görebilirdi.