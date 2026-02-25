https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/zaharovadan-baerbockun-gronland-gafina-elestiri-abde-yonetim-krizi-var-1103809376.html

Zaharova’dan Baerbock’un ‘Grönland’ gafına eleştiri: AB’de yönetim krizi var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un “Amerikalılar Grönland’ın AB toprağı olduğunu bilmiyordu”... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Baerbock'un “Eğer Amerikalılara Grönland’ın da Avrupa Birliği toprağı olduğu söylenmeseydi, ABD’de birçok kişi bunu bilmezdi” şeklindeki açıklamasını sosyal medya üzerinden yorumlayan Zaharova, bu gafı AB’deki “felaket düzeyinde yönetim krizi”nin kanıtı olarak gösterdi.Zaharova, Baerbock’un bu tür “saçma” açıklamalarının AB’deki yönetimsel sorunları gözler önüne serdiğini belirtti.Baerbock’un önümüzdeki altı ay boyunca BM Genel Kurulu’na başkanlık edecek olmasına da atıfta bulunarak, bunun ayrı bir endişe kaynağı olduğu imasında bulunan Zaharova, Almanya gibi AB’nin önde gelen bir üyesinin eski dışişleri bakanının, Grönland gibi büyük bir bölgenin AB haritasında yer almadığını fark edememiş olmasını “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi.

