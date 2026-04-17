Spielberg, yeni uzaylı filmi için spoiler verdi: ‘Kurgudan çok gerçek’

Yeni uzaylı filmi ‘Disclosure Day’ (İfşa Günü), Spielberg'in inancına göre ‘kurgudan çok gerçek’ sunacak. Ayrıntılar ve Disclosure Day'in konusu haberde...

2026-04-17T13:29+0300

Yeni uzaylı filmi ‘Disclosure Day’ (İfşa Günü), Spielberg'in inancına göre ‘kurgudan çok gerçek’ sunacak, diye belirtti. Deneyimli film yapımcısı çarşamba günü Las Vegas'taki CinemaCon kongresinde sinema işletmecileriyle buluştu.‘E.T.’ ve 2005 yapımı ‘Dünyalar Savaşı’nın yapımcısı, 2017 yılında New York Times'da yayınlanan, gizemli uçan cisimler gördüklerini bildiren ABD askeri pilotlarıyla ilgili bir haberi okuduktan sonra uzaylılar alemine geri dönmeye karar verdiğini söyledi.Spielberg, ‘Disclosure Day’ hakkında şunları anlattı:Yönetmen, “Baştan sona kadar gitmek için tek ihtiyacınız olan bir emniyet kemeri" şeklinde bir espri de yaptı.Etkinlikte izletilen görüntülerde, bir uzaylının bir insan çocuğunun üzerine eğildiği kısa bir an gösterildi. Filmde Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo ve Colin Firth rol alıyor.Disclouser Day'in konusu Disclosure Day (İfşa Günü), dünya hükümetlerinin uzaylı yaşamının varlığını ve onlarla olan temaslarını resmen açıkladığı, dünya dışı varlıklarla ilgili kapsamlı bir UFO/bilim kurgu ve gerilim filmi. Film, insanlığın yalnız olmadığını kanıtlayan bir "ifşa" anını merkeze alıyor. "Yalnız olmadığımızı öğrenseydiniz, biri size bunu gösterseydi, kanıtlasaydı, bu sizi korkutur muydu?" sloganıyla öne çıkan film, dünya dışı yaşamın varlığının kanıtlandığı varsayımsal bir durumu anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg otururken, senaryo David Koepp tarafından, Spielberg'ün özgün bir öyküsüne dayanılarak yazıldı.Disclosure Day oyuncularıBaşrollerini Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson ve Colman Domingo gibi isimler paylaşıyor.Universal ayrıca, yakında vizyona girecek olan ‘Odyssey’ filmini tanıtmak için bir başka beğenilen yönetmen Christopher Nolan'ı da getirdi. Temmuz ayında gösterime girecek olan film, Truva Savaşı'ndan sonra eve dönmeye çalışan bir Yunan kralı hakkındaki Homeros'un destanına dayanıyor."Odyssey, 3 bin yıldır nesilden nesile büyüleyen bir öyküdür" derken ekledi: "Bu sadece bir öykü değil. Bu, öykünün ta kendisi.""Oppenheimer" filminin yönetmeni, "Odyssey"nin çekimlerinin "tam bir kabus olduğunu, ama her açıdan doğru anlamda" söyledi.Nolan, Odysseus'u canlandıran yıldız Matt Damon'ın proje boyunca zorlu koşullara katlandığını belirtti."O, teknelerde, dağlarda, mağaralarda, kavurucu güneş altında, şiddetli yağmurda, rüzgarda hep oradaydı" dedi ve ekledi: "Zor olması gerekiyor. Hikayenin doğası bu."

