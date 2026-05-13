https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/yargitay-son-noktayi-koydu-25-yil-once-oldurulen-hande-cinkitas-davasinda-babanin-cezasi-onandi--1105704782.html
Yargıtay son noktayı koydu: 25 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş davasında karar çıktı
Yargıtay son noktayı koydu: 25 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş davasında karar çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 25 yıl önce evinde boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında Yargıtay son kararı verdi. Babaya verilen müebbet hapis cezası... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T15:31+0300
2026-05-13T15:31+0300
2026-05-13T15:32+0300
türki̇ye
hande çinkitaş
nezih çinkitaş
yargıtay
adli tıp kurumu
ağır ceza mahkemesi
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6989131d7927bcf1da7dcdac53b57fbe.jpg
İstanbul'da 2001 yılında Kadıköy'deki evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında 25 yıl sonra karar çıktı. Baba Nezih Çinkitaş için verilen 'müebbet hapis cezası' Yargıtay tarafından onandı. Uzun süre faili meçhul kaldı Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş Kadıköy’deki evinde 4 Ocak 2001 günü vahşice katledilerek öldürüldü. O dönemde cinayetle ilgili fail bulunamazken 2020 yılında dosya yeniden açıldı. Deliller Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede olayda kullanılan bıçakta, baba Nezih Çinkitaş’ın yoğun DNA’sı bulundu. Çelişkili ifadeler ve HTS kayıtlarının ardından düzenlenen operasyonla baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı.Yerel mahkeme beraat verdi anne itiraz ettiİstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hande Çinkitaş’ın babası Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında yeterli kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer ise bu karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından duruşmalı olarak yeniden ele alındı ve yerel mahkemenin verdiği beraat kararı hukuka aykırı bulundu. Daire, baba Nezih Çinkitaş’ın “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçunu işlediğine hükmederek baba hakkında önce 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' verdi sonra bu cezayı müebbet hapse çevirdi. Ancak sanık hakkında tutuklama kararı verilmedi. Mahkeme, Nezih Çinkitaş hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “İstanbul il sınırlarını terk etmeme” şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş yönünden ise beraat kararının devamına karar verildi.Dosya Yargıtay'a taşındıİstinaf mahkemesinin verdiği kararın ardından dosya bu kez Yargıtay’a gönderildi. Dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde temyiz incelemesine alındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı hukuka uygun bularak “onama” kararı verdi. Dosyanın 13 Mayıs 2026 tarihinde kapatıldığı öğrenildi. Böylece 2001 yılında işlenen ve yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan Hande Çinkitaş cinayetinde baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/isvicre-guzellini-oldurup-cesedini-blenderda-pure-haline-getiren-kocaya-omur-boyu-hapis-cezasi-1105696754.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f1d16998ff266ddac901b1ada248bf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hande çinkitaş, nezih çinkitaş, yargıtay, adli tıp kurumu, ağır ceza mahkemesi, cinayet
hande çinkitaş, nezih çinkitaş, yargıtay, adli tıp kurumu, ağır ceza mahkemesi, cinayet
Yargıtay son noktayı koydu: 25 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş davasında karar çıktı
15:31 13.05.2026 (güncellendi: 15:32 13.05.2026)
İstanbul'da 25 yıl önce evinde boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında Yargıtay son kararı verdi. Babaya verilen müebbet hapis cezası kararını onadı.
İstanbul'da 2001 yılında Kadıköy'deki evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında 25 yıl sonra karar çıktı. Baba Nezih Çinkitaş için verilen 'müebbet hapis cezası' Yargıtay tarafından onandı.
Uzun süre faili meçhul kaldı
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş Kadıköy’deki evinde 4 Ocak 2001 günü vahşice katledilerek öldürüldü. O dönemde cinayetle ilgili fail bulunamazken 2020 yılında dosya yeniden açıldı. Deliller Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yapılan incelemede olayda kullanılan bıçakta, baba Nezih Çinkitaş’ın yoğun DNA’sı bulundu. Çelişkili ifadeler ve HTS kayıtlarının ardından düzenlenen operasyonla baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı.
Yerel mahkeme beraat verdi anne itiraz etti
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Hande Çinkitaş’ın babası Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında yeterli kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.
Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer ise bu karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından duruşmalı olarak yeniden ele alındı ve yerel mahkemenin verdiği beraat kararı hukuka aykırı bulundu. Daire, baba Nezih Çinkitaş’ın “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçunu işlediğine hükmederek baba hakkında önce 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' verdi sonra bu cezayı müebbet hapse çevirdi.
Ancak sanık hakkında tutuklama kararı verilmedi. Mahkeme, Nezih Çinkitaş hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “İstanbul il sınırlarını terk etmeme” şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş yönünden ise beraat kararının devamına karar verildi.
İstinaf mahkemesinin verdiği kararın ardından dosya bu kez Yargıtay’a gönderildi. Dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde temyiz incelemesine alındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı hukuka uygun bularak “onama” kararı verdi. Dosyanın 13 Mayıs 2026 tarihinde kapatıldığı öğrenildi. Böylece 2001 yılında işlenen ve yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alan Hande Çinkitaş cinayetinde baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.