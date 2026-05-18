https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/abdden-hava-saldirisi-nijeryada-kritik-operasyon-1105817782.html

ABD’den hava saldırısı: Nijerya’da kritik operasyon

ABD’den hava saldırısı: Nijerya’da kritik operasyon

Sputnik Türkiye

ABD Afrika Komutanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusunda düzenlenen yeni hava saldırılarında IŞİD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Operasyonun, kısa süre önce... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T14:41+0300

2026-05-18T14:41+0300

2026-05-18T14:41+0300

dünya

abd

donald trump

nijerya

işi̇d

abd afrika komutanlığı (africom)

boko haram

batı afrika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105818129_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b740f5a4bfdb7cbb300d56877cd1a8f2.jpg

ABD’nin Nijerya’daki askeri operasyonları genişliyor. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Nijerya hükümetiyle koordineli şekilde ülkenin kuzeydoğusunda yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, operasyon sırasında ABD ya da Nijerya güçlerinden herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi.ABD ve Nijerya ortak operasyon yürüttüSaldırıların, ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç gün önce yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya paylaşımında Batı Afrika’daki IŞİD yapılanmasının üst düzey isimlerinden Ebu Bekir el-Mainuki’nin düzenlenen ortak operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.Nijerya hükümeti ise operasyonun, ABD ile kısa süre önce kurulan yeni askeri iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Yetkililer, operasyonun Boko Haram ve Batı Afrika İslam Devleti (ISWAP) örgütünün güçlü olduğu Çad Gölü Havzası’nda düzenlendiğini bildirdi.Yeni iş birliği dikkat çektiNijerya ordusu, el-Mainuki’nin örgütün finans, medya ve silah geliştirme faaliyetlerinde kritik rol oynadığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, el-Mainuki’yi 2023 yılında “küresel terörist” listesine aldığı hatırlatıldı. Operasyon, Washington ile Abuja arasındaki ilişkiler açısından da dikkat çekici bir dönemde geldi. Geçen yıl Trump’ın Nijerya’yı “Hristiyan soykırımı” ile suçlaması sonrası gerilen ilişkilerin, son aylarda yeniden askeri iş birliğine dönüştüğü belirtildi.ABD’nin şubat ayında Nijerya’ya asker gönderdiği ve iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun hızla arttığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/iranda-halka-silah-egitimi-basladi-televizyonda-halka-silah-bilgisi-veriliyor-1105809600.html

nijerya

batı afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, nijerya, işi̇d, abd afrika komutanlığı (africom), boko haram, batı afrika