https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/abdden-hava-saldirisi-nijeryada-kritik-operasyon-1105817782.html
ABD’den hava saldırısı: Nijerya’da kritik operasyon
ABD’den hava saldırısı: Nijerya’da kritik operasyon
Sputnik Türkiye
ABD Afrika Komutanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusunda düzenlenen yeni hava saldırılarında IŞİD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Operasyonun, kısa süre önce... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T14:41+0300
2026-05-18T14:41+0300
2026-05-18T14:41+0300
dünya
abd
donald trump
nijerya
işi̇d
abd afrika komutanlığı (africom)
boko haram
batı afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105818129_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b740f5a4bfdb7cbb300d56877cd1a8f2.jpg
ABD’nin Nijerya’daki askeri operasyonları genişliyor. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Nijerya hükümetiyle koordineli şekilde ülkenin kuzeydoğusunda yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, operasyon sırasında ABD ya da Nijerya güçlerinden herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi.ABD ve Nijerya ortak operasyon yürüttüSaldırıların, ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç gün önce yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya paylaşımında Batı Afrika’daki IŞİD yapılanmasının üst düzey isimlerinden Ebu Bekir el-Mainuki’nin düzenlenen ortak operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.Nijerya hükümeti ise operasyonun, ABD ile kısa süre önce kurulan yeni askeri iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Yetkililer, operasyonun Boko Haram ve Batı Afrika İslam Devleti (ISWAP) örgütünün güçlü olduğu Çad Gölü Havzası’nda düzenlendiğini bildirdi.Yeni iş birliği dikkat çektiNijerya ordusu, el-Mainuki’nin örgütün finans, medya ve silah geliştirme faaliyetlerinde kritik rol oynadığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, el-Mainuki’yi 2023 yılında “küresel terörist” listesine aldığı hatırlatıldı. Operasyon, Washington ile Abuja arasındaki ilişkiler açısından da dikkat çekici bir dönemde geldi. Geçen yıl Trump’ın Nijerya’yı “Hristiyan soykırımı” ile suçlaması sonrası gerilen ilişkilerin, son aylarda yeniden askeri iş birliğine dönüştüğü belirtildi.ABD’nin şubat ayında Nijerya’ya asker gönderdiği ve iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun hızla arttığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/iranda-halka-silah-egitimi-basladi-televizyonda-halka-silah-bilgisi-veriliyor-1105809600.html
nijerya
batı afrika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105818129_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0e3b248d42b29806e66e6129a6ea9c44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, nijerya, işi̇d, abd afrika komutanlığı (africom), boko haram, batı afrika
abd, donald trump, nijerya, işi̇d, abd afrika komutanlığı (africom), boko haram, batı afrika
ABD’den hava saldırısı: Nijerya’da kritik operasyon
ABD Afrika Komutanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusunda düzenlenen yeni hava saldırılarında IŞİD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Operasyonun, kısa süre önce öldürüldüğü duyurulan üst düzey örgüt liderinin ardından gelmesi dikkat çekti.
ABD’nin Nijerya’daki askeri operasyonları genişliyor. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Nijerya hükümetiyle koordineli şekilde ülkenin kuzeydoğusunda yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, operasyon sırasında ABD ya da Nijerya güçlerinden herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi.
ABD ve Nijerya ortak operasyon yürüttü
Saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump
’ın birkaç gün önce yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya paylaşımında Batı Afrika’daki IŞİD
yapılanmasının üst düzey isimlerinden Ebu Bekir el-Mainuki’nin
düzenlenen ortak operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.
Nijerya hükümeti ise operasyonun, ABD ile kısa süre önce kurulan yeni askeri iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Yetkililer, operasyonun Boko Haram ve Batı Afrika İslam Devleti (ISWAP) örgütünün güçlü olduğu Çad Gölü Havzası’nda düzenlendiğini bildirdi.
Yeni iş birliği dikkat çekti
Nijerya ordusu, el-Mainuki’nin örgütün finans, medya ve silah geliştirme faaliyetlerinde kritik rol oynadığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, el-Mainuki’yi 2023 yılında “küresel terörist” listesine aldığı hatırlatıldı.
Operasyon, Washington ile Abuja arasındaki ilişkiler açısından da dikkat çekici bir dönemde geldi. Geçen yıl Trump’ın Nijerya’yı “Hristiyan soykırımı” ile suçlaması sonrası gerilen ilişkilerin, son aylarda yeniden askeri iş birliğine dönüştüğü belirtildi.
ABD’nin şubat ayında Nijerya’ya asker gönderdiği ve iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun hızla arttığı aktarıldı.