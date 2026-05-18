ABD’den hava saldırısı: Nijerya’da kritik operasyon
ABD Afrika Komutanlığı, Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlenen yeni hava saldırılarında IŞİD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Operasyonun, kısa süre önce...
2026-05-18T14:41+0300
14:41 18.05.2026
© AP Photo / Sunday AlambaNigerian soldiers drive past Government Science secondary school in Kankara , Nigeria, Wednesday, Dec. 16, 2020
ABD Afrika Komutanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusunda düzenlenen yeni hava saldırılarında IŞİD hedeflerinin vurulduğunu açıkladı. Operasyonun, kısa süre önce öldürüldüğü duyurulan üst düzey örgüt liderinin ardından gelmesi dikkat çekti.
ABD’nin Nijerya’daki askeri operasyonları genişliyor. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Nijerya hükümetiyle koordineli şekilde ülkenin kuzeydoğusunda yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, operasyon sırasında ABD ya da Nijerya güçlerinden herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi.

ABD ve Nijerya ortak operasyon yürüttü

Saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump’ın birkaç gün önce yaptığı açıklamanın ardından gelmesi dikkat çekti. Trump, sosyal medya paylaşımında Batı Afrika’daki IŞİD yapılanmasının üst düzey isimlerinden Ebu Bekir el-Mainuki’nin düzenlenen ortak operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.
Nijerya hükümeti ise operasyonun, ABD ile kısa süre önce kurulan yeni askeri iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Yetkililer, operasyonun Boko Haram ve Batı Afrika İslam Devleti (ISWAP) örgütünün güçlü olduğu Çad Gölü Havzası’nda düzenlendiğini bildirdi.

Yeni iş birliği dikkat çekti

Nijerya ordusu, el-Mainuki’nin örgütün finans, medya ve silah geliştirme faaliyetlerinde kritik rol oynadığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, el-Mainuki’yi 2023 yılında “küresel terörist” listesine aldığı hatırlatıldı.
Operasyon, Washington ile Abuja arasındaki ilişkiler açısından da dikkat çekici bir dönemde geldi. Geçen yıl Trump’ın Nijerya’yı “Hristiyan soykırımı” ile suçlaması sonrası gerilen ilişkilerin, son aylarda yeniden askeri iş birliğine dönüştüğü belirtildi.
ABD’nin şubat ayında Nijerya’ya asker gönderdiği ve iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun hızla arttığı aktarıldı.
