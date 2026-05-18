ABD’de 2 savaş uçağı gösteri uçuşu sırasında havada çarpışıp düştü
Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü semalarında düzenlenen hava gösterisinde 2 savaş uçağı çarpıştı. Uçaklarda bulunan 4 mürettebat fırlatma koltuklarını kullanarak kurtuldu.
2026-05-18T00:02+0300
ABD’nin Idaho eyaletinde bulunan Mountain Home Hava Kuvvetleri Üss'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında ABD Donanması'na ait 2 savaş uçağı çarpışarak düştüÜs geçici olarak kapatılırken ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Gösterinin organizatörleri uçaklardaki 4 mürettebatın fırlatma koltuklarını kullanarak güvenli şekilde tahliye edildiğini kaydetti.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, savaş uçaklarından birinin havada diğerine çarptığı, çarpışmanın ardından 4 paraşütün açıldığı ve uçakların hızla yere düştüğü görüldü.
