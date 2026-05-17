İran medyası: Washington Tahran'ın barış planına yanıt verdi
İran medyası, Washington'un Tahran'ın barış planına karşılık olarak beş maddeden oluşan bir teklif sunduğunu bildirdi. 17.05.2026, Sputnik Türkiye
İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberinde göre ABD, İran'ın barışçıl çözüm önerisine karşılık olarak beş maddelik bir karşı teklif sundu.Haberde, "Washington şu beş talebi öne sürdü: ABD tarafından herhangi bir tazminat ödemesinin reddedilmesi, İran'dan 400 kilogram uranyumun çıkarılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmesi, İran'ın nükleer tesislerinden sadece birinin faaliyetine devam etmesi, dondurulmuş İran varlıklarının yüzde 25'inin bile serbest bırakılmasının reddedilmesi, müzakerelerin tamamlanmasına bağlı olarak çatışmaların her yerde sona erdirilmesi" ifadelerine yer verildi.Ajans ayrıca, Tahran belirtilen tüm maddeleri kabul etse bile, İran'a yönelik saldırıyı yeniden başlatma tehdidinin süreceğini vurguladı.Daha önce İran merkezli Tehran Times gazetesi , ABD’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik İran tarafından sunulan 14 maddelik teklifin reddedildiğini ve Washington yönetiminin özellikle nükleer program konusunda sert tutumunu koruduğunu yazmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın önceki teklifini 'tamamen kabul edilemez' olarak değerlendirmişti.
15:31 17.05.2026
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2026
İran basını: ABD, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdi
15 Mayıs, 11:04
