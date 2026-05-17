Türkiye ritmik cimnastik tarihinde ilk madalyasını kazandı
Milli cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Dünya Challenge Kupası'nda tarihi madalya- Çember aletinde ikinci olarak, ritmik cimnastikte Türkiye'ye tarihindeki ilk... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
Milli cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Dünya Challenge Kupası'nda tarihi madalya- Çember aletinde ikinci olarak, ritmik cimnastikte Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.
Portekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda Hatice Gökçe Emir, ritmik cimnastikte çember aletinde 28.350 puanla gümüş madalya elde etti.
Hatice Gökçe'nin bu başarısı, Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihindeki ilk Dünya Challenge Kupası madalyası olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli sporcu ve antrenörlerini kutladı ve şunları söyledi:
Milli sporcumuz Hatice Gökçe Emir, Dünya Challenge Kupası'nda çember aletinde kazandığı gümüş madalyayla bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ritmik cimnastik tarihimiz adına bir ilki gerçekleştirerek Dünya Challenge Kupası seviyesinde ilk madalyayı kazanması, Türk cimnastiğinin gelişiminin en somut göstergelerinden biridir. Ritmik cimnastik adına büyük bir eşik atlandı. Artık sporcularımızın Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya alabileceğinin bir göstergesi oldu. Bu tarihi başarının, gelecekteki daha büyük başarıların habercisi olduğuna inanıyorum.