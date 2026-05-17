Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/turkiye-ritmik-cimnastik-tarihinde-ilk-madalyasini-kazandi--1105803644.html
Türkiye ritmik cimnastik tarihinde ilk madalyasını kazandı
Türkiye ritmik cimnastik tarihinde ilk madalyasını kazandı
Sputnik Türkiye
Milli cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Dünya Challenge Kupası'nda tarihi madalya- Çember aletinde ikinci olarak, ritmik cimnastikte Türkiye'ye tarihindeki ilk... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T21:47+0300
2026-05-17T21:47+0300
spor
cimnastik
türkiye cimnastik federasyonu
cimnastik federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105803730_0:325:1264:1036_1920x0_80_0_0_96841c5fff771cc6bf6f93f8f14238e6.jpg
Portekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda Hatice Gökçe Emir, ritmik cimnastikte çember aletinde 28.350 puanla gümüş madalya elde etti.Hatice Gökçe'nin bu başarısı, Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihindeki ilk Dünya Challenge Kupası madalyası olarak kayıtlara geçti.Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli sporcu ve antrenörlerini kutladı ve şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105803730_0:207:1264:1155_1920x0_80_0_0_dd67c9c07994b18cc4b61756141a0d44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cimnastik, türkiye cimnastik federasyonu, cimnastik federasyonu
cimnastik, türkiye cimnastik federasyonu, cimnastik federasyonu

Türkiye ritmik cimnastik tarihinde ilk madalyasını kazandı

21:47 17.05.2026
© AA / Türkiye Cimnastik FederasyonuPortekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda çember aletinde ikinci olan Hatice Gökçe Emir
Portekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda çember aletinde ikinci olan Hatice Gökçe Emir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
© AA / Türkiye Cimnastik Federasyonu
Abone ol
Milli cimnastikçi Hatice Gökçe Emir, Dünya Challenge Kupası'nda tarihi madalya- Çember aletinde ikinci olarak, ritmik cimnastikte Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.
Portekiz'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda Hatice Gökçe Emir, ritmik cimnastikte çember aletinde 28.350 puanla gümüş madalya elde etti.
Hatice Gökçe'nin bu başarısı, Türkiye'nin ritmik cimnastik tarihindeki ilk Dünya Challenge Kupası madalyası olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, milli sporcu ve antrenörlerini kutladı ve şunları söyledi:

Milli sporcumuz Hatice Gökçe Emir, Dünya Challenge Kupası'nda çember aletinde kazandığı gümüş madalyayla bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ritmik cimnastik tarihimiz adına bir ilki gerçekleştirerek Dünya Challenge Kupası seviyesinde ilk madalyayı kazanması, Türk cimnastiğinin gelişiminin en somut göstergelerinden biridir. Ritmik cimnastik adına büyük bir eşik atlandı. Artık sporcularımızın Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya alabileceğinin bir göstergesi oldu. Bu tarihi başarının, gelecekteki daha büyük başarıların habercisi olduğuna inanıyorum.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала