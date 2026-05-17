Senato’dan dikkat çeken karar: Trump’ın projesi çıkmaza girdi
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu'nda alınan kritik karar, Donald Trump'ın Beyaz Saray için planladığı 400 milyon dolarlık balo salonu projesini çıkmaza soktu. Demokratlar, projeye... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T12:43+0300
ABD’de siyasi tartışmaların merkezine bu kez Donald Trump’ın Beyaz Saray projesi yerleşti. Senato parlamenterinin aldığı kararla, Trump yönetiminin balo salonuyla bağlantılı güvenlik harcamaları için istediği milyarlarca dolarlık kamu fonunun önüne geçildiği bildirildi.Demokratlar projeyi hedef aldıSenato parlamenteri Elizabeth MacDonough’un, balo salonuyla bağlantılı güvenlik fonunun bütçe kurallarına uygun olmadığı yönünde karar verdiği aktarıldı. Trump daha önce balo salonunun özel bağışçılar tarafından finanse edileceğini açıklamıştı. Ancak Cumhuriyetçilerin, Gizli Servis için ayrılması planlanan yaklaşık 1 milyar dolarlık güvenlik bütçesi içinde projeye kaynak yaratmaya çalıştığı belirtildi.ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetçiler Trump’ın milyar dolarlık balo salonunun faturasını halka ödetmeye çalıştı" dedi. Schumer ayrıca, "Senato Demokratları buna karşı çıktı ve ilk girişimlerini bozdu" ifadelerini kullandı.Beyaz Saray projesi yeni krize dönüştüCumhuriyetçilerin yasa teklifini yeniden düzenleyerek projeyi tekrar Senato gündemine taşımaya hazırlandığı bildirildi. Ancak Demokratlar, yükselen enerji fiyatları ve hayat pahalılığı döneminde böyle bir projeye kamu kaynağı aktarılmasına karşı çıkıyor.Trump ise projeyi savunmayı sürdürüyor. ABD Başkanı’nın sosyal medya paylaşımında balo salonunu "dünyadaki türünün en iyi binası" olarak tanımladığı aktarıldı.Trump yönetimi, projenin Beyaz Saray altyapısını modernize edeceğini ve güvenliği artıracağını savunurken, eleştirmenler tarihi Beyaz Saray yapısının yıkılması nedeniyle projeye tepki gösteriyor.Geçen yıl Beyaz Saray’ın tarihi Doğu Kanadı’nın yıkımına başlanmış, projeye karşı açılan dava ise ABD temyiz mahkemesinin kararıyla sonuçsuz kalmıştı.
12:33 17.05.2026 (güncellendi: 12:43 17.05.2026)
