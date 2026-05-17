DSÖ alarm verdi: Küresel acil durumu ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgını nedeniyle küresel sağlık acil durumu ilan etti. Vaka sayısındaki belirsizlik ve... 17.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-17T12:59+0300

Afrika’da yeniden ortaya çıkan Ebola salgını, uluslararası sağlık kurumlarını harekete geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda’daki gelişmelerin ardından salgını “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” olarak tanımladığı aktarıldı. Kurum, mevcut tablonun pandemi kriterlerini karşılamadığını ancak yayılım riskine dair ciddi belirsizlikler bulunduğunu belirtti.Salgının boyutu net değilDSÖ’nün açıklamasına göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Ituri bölgesinde şu ana kadar yaklaşık 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi. Bunlardan sekizinin laboratuvar tarafından doğrulandığı kaydedildi.Uganda’nın başkenti Kampala’da iki, Kongo’nun başkenti Kinşasa’da ise bir doğrulanmış vaka tespit edildiği bildirildi. DSÖ açıklamasında, salgının gerçek boyutunun ve coğrafi yayılımının halen tam olarak bilinmediği vurgulandı.Kurum ayrıca, vakalar arasındaki epidemiyolojik bağlantılara ilişkin bilgilerin sınırlı olduğunu ifade etti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin ise gelişmeleri “yakından izlediği” ve sınır ötesi yayılımı önlemek için hızlı müdahale planı üzerinde çalıştığı aktarıldı.

