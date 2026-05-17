Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/dso-alarm-verdi-kuresel-acil-durumu-ilan-edildi-1105790621.html
DSÖ alarm verdi: Küresel acil durumu ilan edildi
DSÖ alarm verdi: Küresel acil durumu ilan edildi
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’daki Ebola salgını nedeniyle küresel sağlık acil durumu ilan etti. Vaka sayısındaki belirsizlik ve... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T11:29+0300
2026-05-17T12:59+0300
dünya
uganda
kongo
dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola
pandemi
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104232/36/1042323603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07580ebafd6552c917287254ecf497fb.jpg
Afrika’da yeniden ortaya çıkan Ebola salgını, uluslararası sağlık kurumlarını harekete geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda’daki gelişmelerin ardından salgını “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” olarak tanımladığı aktarıldı. Kurum, mevcut tablonun pandemi kriterlerini karşılamadığını ancak yayılım riskine dair ciddi belirsizlikler bulunduğunu belirtti.Salgının boyutu net değilDSÖ’nün açıklamasına göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Ituri bölgesinde şu ana kadar yaklaşık 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi. Bunlardan sekizinin laboratuvar tarafından doğrulandığı kaydedildi.Uganda’nın başkenti Kampala’da iki, Kongo’nun başkenti Kinşasa’da ise bir doğrulanmış vaka tespit edildiği bildirildi. DSÖ açıklamasında, salgının gerçek boyutunun ve coğrafi yayılımının halen tam olarak bilinmediği vurgulandı.Kurum ayrıca, vakalar arasındaki epidemiyolojik bağlantılara ilişkin bilgilerin sınırlı olduğunu ifade etti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin ise gelişmeleri “yakından izlediği” ve sınır ötesi yayılımı önlemek için hızlı müdahale planı üzerinde çalıştığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/fico-macron-ab-liderligi-yapabilecek-tek-isim-1105787135.html
uganda
kongo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104232/36/1042323603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a056949560a42e1308548863d659b04a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uganda, kongo, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, pandemi, ölüm
uganda, kongo, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola, pandemi, ölüm

DSÖ alarm verdi: Küresel acil durumu ilan edildi

11:29 17.05.2026 (güncellendi: 12:59 17.05.2026)
© AP Photo / Jerome DelayArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Jerome Delay
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’daki Ebola salgını nedeniyle küresel sağlık acil durumu ilan etti. Vaka sayısındaki belirsizlik ve virüsün farklı ülkelere yayılma riski nedeniyle uluslararası kurumların alarma geçtiği bildirildi.
Afrika’da yeniden ortaya çıkan Ebola salgını, uluslararası sağlık kurumlarını harekete geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda’daki gelişmelerin ardından salgını “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” olarak tanımladığı aktarıldı. Kurum, mevcut tablonun pandemi kriterlerini karşılamadığını ancak yayılım riskine dair ciddi belirsizlikler bulunduğunu belirtti.

Salgının boyutu net değil

DSÖ’nün açıklamasına göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Ituri bölgesinde şu ana kadar yaklaşık 246 şüpheli vaka ve 80 şüpheli ölüm bildirildi. Bunlardan sekizinin laboratuvar tarafından doğrulandığı kaydedildi.
Uganda’nın başkenti Kampala’da iki, Kongo’nun başkenti Kinşasa’da ise bir doğrulanmış vaka tespit edildiği bildirildi. DSÖ açıklamasında, salgının gerçek boyutunun ve coğrafi yayılımının halen tam olarak bilinmediği vurgulandı.
Kurum ayrıca, vakalar arasındaki epidemiyolojik bağlantılara ilişkin bilgilerin sınırlı olduğunu ifade etti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin ise gelişmeleri “yakından izlediği” ve sınır ötesi yayılımı önlemek için hızlı müdahale planı üzerinde çalıştığı aktarıldı.
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
DÜNYA
Fico: Macron, AB'nin liderliğini yapabilecek tek isim
Dün, 20:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала