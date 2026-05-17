Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/nijeryada-duzenlenen-teror-saldirisinda-17-polis-oldu-1105793915.html
Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
Sputnik Türkiye
Nijerya'nın Yobe eyaletinde bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na düzenlenen terör saldırısında 17 polis hayatını kaybetti. 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T12:52+0300
2026-05-17T12:52+0300
dünya
boko haram
işi̇d
nijerya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105793979_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_59898488655c3dc007b628976e883240.jpg
Nijerya polis sözcüsü Anthony Placid, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mayıs'ta Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi kasabasında bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na yönelik terör saldırısı düzenlendiğini belirtti.Saldırıda 17 polisin öldüğünü kaydeden Placid, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.Placid, ayrıca saldırıyı püskürtmeye çalışan Nijerya ordusundan da bazı askerlerin hayatını kaybettiğini ifade etti.Nijerya Polis Genel Müdürü Olatunji Rilwan Disu ise hayatını kaybeden polislerin "ülke güvenliği için fedakarca görev yapan cesur ve vatansever personel" olduğunu belirtti.Disu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarının unutulmayacağını vurguladı.Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/trump-abd-ve-nijerya-gucleri-deasin-ust-duzey-yoneticisini-oldurdu-1105780509.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105793979_71:0:982:683_1920x0_80_0_0_cdcffa749f92c2a38b3f758e117f15b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
boko haram, işi̇d, nijerya
boko haram, işi̇d, nijerya

Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü

12:52 17.05.2026
© AP Photo / Sunday AlambaNijerya polisi
Nijerya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Sunday Alamba
Abone ol
Nijerya'nın Yobe eyaletinde bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na düzenlenen terör saldırısında 17 polis hayatını kaybetti.
Nijerya polis sözcüsü Anthony Placid, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mayıs'ta Yobe eyaletine bağlı Buni Yadi kasabasında bulunan Nijerya Ordusu Özel Kuvvetler Okulu'na yönelik terör saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Saldırıda 17 polisin öldüğünü kaydeden Placid, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Placid, ayrıca saldırıyı püskürtmeye çalışan Nijerya ordusundan da bazı askerlerin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Nijerya Polis Genel Müdürü Olatunji Rilwan Disu ise hayatını kaybeden polislerin "ülke güvenliği için fedakarca görev yapan cesur ve vatansever personel" olduğunu belirtti.
Disu, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarının unutulmayacağını vurguladı.
Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
DÜNYA
Trump: ABD ve Nijerya güçleri DEAŞ'ın üst düzey yöneticisini öldürdü
Dün, 11:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала