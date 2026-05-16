Trump: ABD ve Nijerya güçleri DEAŞ'ın üst düzey yöneticisini öldürdü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Nijerya güçlerinin düzenlediği operasyonla DEAŞ'ın küresel yapılanmasında “ikinci isim” olarak gösterilen bir komutanın... 16.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-16T11:23+0300

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Nijerya silahlı kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın "küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak tanımladığı Ebu-Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü açıkladı.ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından DEAŞ'a düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu."DEAŞ'ın küresel operasyonlarının iki numaralı ismi" olarak nitelediği el-Minuki'nin öldürüldüğünü duyuran Trump, "oldukça karmaşık" operasyonun kendi talimatıyla ABD ve Nijerya silahlı kuvvetleri tarafından "kusursuz şekilde" düzenlendiğini belirtti. Bu sayede DEAŞ'ın küresel operasyonlarının "oldukça zayıflayacağını" kaydeden Trump, "Afrika'da saklanabileceğini sanıyordu ancak yaptıklarından bizi haberdar eden kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu" ifadesini kullandı.ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi verilerine göre el-Minuki'nin 1982 yılında Nijerya’nın Borno eyaletinde doğduğu ve bölgedeki radikal yapılanmalarla bağlantılı olduğu biliniyor.Trump, saldırının nerede gerçekleştirildiğine dair net bir bilgi paylaşmazken, Nijerya hükümetine iş birliği nedeniyle teşekkür etti. Öte yandan Nijerya hükümetinden henüz operasyonla ilgili resmi bir doğrulama gelmedi.Trump, daha önce de Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’daki DEAŞ bağlantılı unsurlara yönelik askeri operasyonlar düzenlediğini açıklamış, ülkedeki bazı grupları Hristiyanlara yönelik saldırılarla suçlamıştı.Ancak Nijerya yönetimi, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin tek taraflı müdahale söylemlerini reddederek, tüm dini grupların şiddet olaylarından etkilendiğini ve güvenlik sorunlarının çok boyutlu olduğunu vurgulamıştı.

donald trump, nijerya, borno