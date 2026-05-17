Lula: Trump, İran savaşına karşı olduğumu, Venezuela müdahalesini ve Filistin’deki soykırımı kınadığımı biliyor
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD basınına verdiği röportajda ABD ile ilişkilere ve dünya gündemine değendi. Lula "Trump, İran savaşına karşı... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T14:20+0300
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD merkezli Washington Post gazetesine röportaj verdi. İran savaşından Filistin'e kadar bir çok konuda açıklama yapan Lula, Trump ile ilişkilerine de değindi. Devlet Başkanı Lula'nın röportajından önemli notlar:
Lula: Trump, İran savaşına karşı olduğumu, Venezuela müdahalesini ve Filistin’deki soykırımı kınadığımı biliyor

14:20 17.05.2026
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD basınına verdiği röportajda ABD ile ilişkilere ve dünya gündemine değendi. Lula "Trump, İran savaşına karşı olduğumu, Venezuela müdahalesine katılmadığımı ve Filistin’deki 'soykırımı' kınadığımı biliyor" ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanı Lula'nın röportajından önemli notlar:
"Trump’la kişisel ilişkim, daha fazla gümrük tarifesi yaptırımını önleyebilir, Brezilya demokrasisine saygıyı güvence altına alabilir."
"Trump’la kişisel ilişkim, ABD yatırımlarını Brezilya’ya çekmeye yardımcı olabilir."
"Bugün Çin’le ticaretimiz, ABD ile ticaretimizin iki katı büyüklüğünde. Bu, Brezilya’nın tercihi değil."
"ABD dayatmalar yerine müzakere masası açarsa, Küba da buna katılır."
Lula, Trump’tan Küba’ya yönelik ekonomik ablukayı kaldırmasını istedi.
Lula, Brezilya’yı küresel çatışmalarda arabulucu konumuna getirmek istediğini söyledi.
"Trump’ın Brezilya’ya saygıyla yaklaşmasını, benim demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı olduğumu anlamasını istiyorum."
"Trump’la siyasi görüş ayrılıklarım, devlet başkanı olarak ilişkilerimi etkilemiyor."
"Trump, İran savaşına karşı olduğumu, Venezuela müdahalesine katılmadığımı ve Filistin’deki 'soykırımı' kınadığımı biliyor."
İspanya ve Brezilya kritik mineraller konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı
17 Nisan, 22:52
