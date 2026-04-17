Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/ispanya-ve-brezilya-kritik-mineraller-konusunda-bir-mutabakat-zapti-imzaladi-1105108343.html
İspanya ve Brezilya kritik mineraller konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı
Sputnik Türkiye
İspanya ile Brezilya, enerji geçişi ve teknolojik bağımsızlık açısından hayati öneme sahip kritik minerallerde işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
lula da silva
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083085895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4f602f5c91cbf23fa96071c940e3cf2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083085895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a24ea76847cd40a8128e1508dba0c19f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
22:52 17.04.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
© AP Photo / Markus Schreiber
Abone ol
İspanya ile Brezilya, enerji geçişi ve teknolojik bağımsızlık açısından hayati öneme sahip kritik minerallerde işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, tedarik zinciri boyunca ortak üretim, teknoloji ve katma değer yaratımını hedefliyor.
İspanya ve Brezilya, ekonominin stratejik öneme sahip sektöründe işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan kritik mineraller konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.
Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Barselona ziyaretinin ardından yayınlanan açıklamada, "Taraflar, değer zinciri genelinde işbirliğini güçlendiren ve bilimsel ve teknolojik işbirliğini teşvik eden Kritik Madenler Hakkında Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasını memnuniyetle karşıladı" denildi.
Yapılan açıklamaya göre, kritik mineraller, enerji geçişinin sağlanmasında ve teknolojik özerkliğin geliştirilmesinde kilit rol oynadıkları için her iki ülke için de özel bir öneme sahip.
Lula, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasında varılan anlaşmanın her iki tarafa da fayda sağlayacağını söyledi.
Ayrıca Lula da Silva, şu ifadeleri kullandı:
"İspanya ile bugün kurduğumuz ittifak, işlerin farklı yapılabileceğini gösteriyor. Stratejik mineraller tedarik zincirinin tamamında iş birliği yapmaya, bilgi üretmeye ve katma değer yaratmaya kararlıyız"
Lula herhangi bir detay açıklamadı, ancak yabancı ülkelerin veya şirketlerin Brezilya'da nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin madenciliğine yönelik yatırımlarının, basit çıkarma ve satış modelinin ötesine geçerek ülkenin sanayi gelişimini desteklemesi gerektiğini belirtti.
DÜNYA
20:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала