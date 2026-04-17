İspanya ve Brezilya kritik mineraller konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı

İspanya ve Brezilya kritik mineraller konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı

Sputnik Türkiye

İspanya ile Brezilya, enerji geçişi ve teknolojik bağımsızlık açısından hayati öneme sahip kritik minerallerde işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T22:52+0300

2026-04-17T22:52+0300

2026-04-17T22:52+0300

İspanya ve Brezilya, ekonominin stratejik öneme sahip sektöründe işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan kritik mineraller konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı.Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Barselona ziyaretinin ardından yayınlanan açıklamada, "Taraflar, değer zinciri genelinde işbirliğini güçlendiren ve bilimsel ve teknolojik işbirliğini teşvik eden Kritik Madenler Hakkında Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasını memnuniyetle karşıladı" denildi.Yapılan açıklamaya göre, kritik mineraller, enerji geçişinin sağlanmasında ve teknolojik özerkliğin geliştirilmesinde kilit rol oynadıkları için her iki ülke için de özel bir öneme sahip.Lula, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasında varılan anlaşmanın her iki tarafa da fayda sağlayacağını söyledi.Ayrıca Lula da Silva, şu ifadeleri kullandı:Lula herhangi bir detay açıklamadı, ancak yabancı ülkelerin veya şirketlerin Brezilya'da nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin madenciliğine yönelik yatırımlarının, basit çıkarma ve satış modelinin ötesine geçerek ülkenin sanayi gelişimini desteklemesi gerektiğini belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇spanya başbakanı pedro sanchez, lula da silva