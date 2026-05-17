Kanserle ilgili kritik gelişme: Bilim insanlarından tümörlerin gizli kalkanı MCY proteinine karşı yeni hamle

Bilim insanları, birçok kanser türünde aktif olan MYC adlı proteinin yalnızca tümörleri büyütmediğini, aynı zamanda kemoterapinin verdiği hasarı onararak...

Kanser araştırmalarında dikkat çeken yeni bir keşif yapıldı. Oregon Health & Science University araştırmacıları, uzun yıllardır kanserle ilişkilendirilen MYC proteininin tümör hücrelerini tedavilere karşı koruyan gizli bir rol oynadığını ortaya çıkardı.Araştırmaya göre MYC, kemoterapi ve radyoterapinin kanser hücrelerinde oluşturduğu DNA hasarını onarmaya yardım ediyor. Bu durumun, bazı tümörlerin neden tedaviye direnç geliştirdiğini açıklayabileceği belirtildi.Kanser hücrelerini hayatta tutuyorAraştırmanın sonuçları Genes & Development dergisinde yayımlandı. Çalışmayı yürüten ekip, MYC’nin hasar gören DNA bölgelerine giderek onarım sürecini başlattığını tespit etti. Araştırmanın kıdemli yazarı Prof. Dr. Rosalie Sears, "MYC sadece kanser hücrelerinin büyümesine yardım etmiyor. Aynı zamanda onları öldürmek için geliştirilen tedavilere karşı da koruyor" dedi.Bilim insanları, özellikle pankreas kanseri gibi agresif kanser türlerinde MYC aktivitesinin çok yüksek olduğunu belirtti. Araştırmaya göre bu tümörler yoğun DNA hasarı yaşamasına rağmen büyümeyi sürdürebiliyor. Araştırmanın ilk yazarı Gabriel Cohn ise, "MYC, kanser hücrelerinin bu stresi yönetmesine ve DNA hasarını onarmasına yardım ediyor" ifadelerini kullandı.Yeni tedavilerin önü açılabilirKemoterapi ve radyoterapi, kanser hücrelerinin DNA’sını bozarak tümörleri yok etmeyi hedefliyor. Ancak araştırmacılar, MYC’nin bu hasarı hızla onarması nedeniyle bazı kanserlerin tedaviden kurtulabildiğini söyledi. Araştırmada, MYC aktivitesi yüksek tümörlerin daha güçlü DNA onarımına sahip olduğu ve bunun daha kötü hasta sonuçlarıyla bağlantılı olduğu görüldü.Bilim insanları şimdi MYC’yi doğrudan hedef alan yeni tedaviler üzerinde çalışıyor. Daha önce ‘ilaçla hedeflenemez’ olarak görülen proteinin, DNA onarımındaki rolünün yeni bir tedavi kapısı açabileceği belirtiliyor.OHSU araştırmacılarının, ileri evre pankreas kanseri hastalarında OMO-103 adlı deneysel ilacı test ettiği aktarıldı.

