Kahramanmaraş'ta işçi konteyneri yandı: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı. 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T16:08+0300
Doğukent Mahallesi'nde inşaat şantiyesinde yatakhane olarak kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.1 işçi hayatını kaybettiİtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor
