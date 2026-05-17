Şişli'de otomobil iş yerine girdi: Yangın çıktı, 2 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otomobilin iş yerine girmesi sonucu çıkan yangında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. 17.05.2026, Sputnik Türkiye

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 GND 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi.Kazanın ardından yangın çıktıKazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralananlar olduYangında otomobilde yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.İş yerinde ise maddi hasar oluştu.

