Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/sislide-otomobil-is-yerine-girdi-yangin-cikti-2-kisi-yaralandi-1105789922.html
Şişli'de otomobil iş yerine girdi: Yangın çıktı, 2 kişi yaralandı
Şişli'de otomobil iş yerine girdi: Yangın çıktı, 2 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otomobilin iş yerine girmesi sonucu çıkan yangında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T10:30+0300
2026-05-17T10:30+0300
türki̇ye
şişli
i̇stanbul
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105790031_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_5b81e7bad3ec56cefe12cf6a93cb6e79.jpg
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 GND 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi.Kazanın ardından yangın çıktıKazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralananlar olduYangında otomobilde yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.İş yerinde ise maddi hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/kurban-bayrami-oncesinde-fahis-fiyat-denetimi-bin-258-isletmeye-ceza-1105789121.html
türki̇ye
şişli
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105790031_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_ba0a8f92714f0fa61d40ed2167ee5b6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şişli, i̇stanbul, kaza
şişli, i̇stanbul, kaza

Şişli'de otomobil iş yerine girdi: Yangın çıktı, 2 kişi yaralandı

10:30 17.05.2026
© Selami KüçükoğluŞişli'de otomobil iş yerine girdi: Yangın çıktı, 2 kişi yaralandı
Şişli'de otomobil iş yerine girdi: Yangın çıktı, 2 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
© Selami Küçükoğlu
Abone ol
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otomobilin iş yerine girmesi sonucu çıkan yangında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 GND 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi.

Kazanın ardından yangın çıktı

Kazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar oldu

Yangında otomobilde yaralanan 2 kişi, çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, kullanılmaz hale gelen otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
İş yerinde ise maddi hasar oluştu.
Ticaret Bakanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi denetimi artırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
EKONOMİ
Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimi: Bin 258 işletmeye ceza
10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала