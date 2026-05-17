İtalya'da aracıyla yayaların arasına dalan kişinin psikolojik sorunları olduğu açıklandı

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Modena kentinde dün bir kişi otomobiliyle yüksek hızda yayaların arasına dalarak, 8 kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Saldırgan Salim El Koudri'nin... 17.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-17T13:34+0300

İtalya'nın Modena kentinde dün otomobiliyle yüksek hızda seyrederken yayaların arasına dalarak 8 kişinin yaralanmasına yol açan saldırganın, psikiyatrik sorunları bulunduğu, olayın bir terör saldırısı olmadığı bildirildi.Ulusal basının güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerine göre, 31 yaşındaki Fas asıllı, İtalya'nın Bergamo kenti doğumlu olan Salim El Koudri isimli saldırganın, dün aracıyla şehir merkezindeki Via Emilia Centro Caddesi'nde düzenlediği saldırıda terör bağlantısı bulunmadığı ifade edildi.Saldırgan, daha önce şizoid kişilik bozukluğu dolayısıyla tıbbi destek aldı.Modena Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturmada, olayın ardından vatandaşların yardımıyla gözaltına alınan El Koudri'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silah kullanarak ağır yaralama" suçlamaları yöneltildi.Saldırgan, ilk sorgusunda susma hakkını kullandıBu arada, saldırıda yaralananların sayısı, önce 7 olarak duyuruldu ancak 4'ü ağır, 8 yaralı olduğu belirlendi. Aracın çarptığı Alman ve Polonyalı turistler, bacaklarını kaybetti.Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Modena'ya gittiOlayın ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, bugün Modena'yı ziyaret etti.Başbakan Giorgia Meloni de bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yapacağı ziyaretini iptal ederek Cumhurbaşkanı Mattarella'nın ziyaretine eşlik etti.Mattarella ve Meloni, Modena'nın ardından ağır yaralılardan ikisinin tedavi gördüğü Bologna kentindeki hastaneye geçerek yaralılar hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı ve Başbakan ayrıca, saldırgan El Koudri'yi arabasından indikten sonra durdurmak için ilk müdahaleyi yapan ve kendisi de hafif yaralanan Luca Signorelli isimli vatandaşa yaptığı "kahramanca" müdahale nedeniyle teşekkür etti.Modena Belediye Başkanı Massimo Mezzetti de Signorelli dışında 2 Mısırlı, 1 Pakistanlı olmak üzere yabancı vatandaşların da saldırganın durdurulmasına yardımcı olduğunu ifade etti.Öte yandan, göç karşıtlığıyla bilinen Meloni hükümetinin küçük koalisyon ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, partisinin hukukçu kurmaylarına, Modena'daki olayın ardından ciddi suç işleyen göçmenlerin oturum izinlerinin iptalini ve sınır dışı edilmelerini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışmaları talimatını verdi.Ülkenin kuzeyindeki Modena kentinin merkezindeki Via Emilia Centro Caddesi'nde dün yerel saatle 16.30 civarında El Koudri, aracını saatte yaklaşık 160 kilometre hızla kalabalığın üzerine sürerek 7 kişiyi yaralamıştı. Aracı bir dükkanın vitrinine çarparak duran saldırgan, daha sonra kaçmaya çalışırken birini bıçakla yaralamış, ardından çevredeki vatandaşlarca durdurulmuştu.Sürücünün yoldan geçenlerce yakalanarak durdurulduğu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bilgisi verildi.Bazı basın organları ise ağır yaralı sayısının 4 olduğunu kaydetti.Basına konuşan görgü tanıkları, aracın çok hızlı geldiğini ve çarptığı yayaları havada gördüklerini ifade etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

