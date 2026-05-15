İran basını: ABD, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdi
İran basınına göre Tahran'ın savaşın sona erdirilmesi için sunduğu 14 maddelik teklife ABD'den yanıt geldi. Washington'un özellikle nükleer program konusunda...
İran basınına göre Tahran’ın savaşın sona erdirilmesi için sunduğu 14 maddelik teklife ABD’den yanıt geldi. Washington’un özellikle nükleer program konusunda sert tutumunu sürdürdüğü ve İran’ın önerisini kabul etmediği öne sürüldü.
İran basını, ABD’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik İran tarafından sunulan 14 maddelik teklife yanıt verdiğini ve Washington yönetiminin özellikle nükleer program konusunda sert tutumunu koruduğunu ileri sürdü.
İran merkezli Tehran Times gazetesinin haberine göre, Tahran yönetiminin Pakistan üzerinden ABD’ye ilettiği yazılı öneriye Washington’dan cevap geldi. Haberde, ABD’nin İran’ın teklifini kabul etmediği belirtildi.
Gazetenin aktardığına göre İran’ın önerisi iki aşamalı bir müzakere planına dayanıyordu. İlk aşamada tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi, ikinci aşamada ise İran’ın şartlarının karşılanması halinde nükleer meseleye ilişkin müzakerelerin başlaması öngörülüyordu.
Ancak haberde, ABD yönetiminin özellikle nükleer faaliyetler konusunda “baskıcı tutumunu” sürdürdüğü ve İran’ın sunduğu çerçeveyi reddettiği ifade edildi.
Pakistan yeniden arabulucu rolünde
İran yönetimi, daha önce ABD ile yürütülen dolaylı temaslarda arabuluculuk yapan Pakistan’a yeni bir teklif sunduğunu açıklamıştı. Tahran, bu önerinin savaşın sona erdirilmesine yönelik kapsamlı bir anlaşma zemini oluşturabileceğini belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise 3 Mayıs’ta İsrail devlet televizyonu KAN’a verdiği röportajda İran’ın önceki teklifini “kabul edilemez” olarak değerlendirmişti. Trump, bunun ardından ABD’nin kendi şartlarını içeren yeni önerisini Pakistan aracılığıyla İran’a ilettiğini açıklamıştı.
İran da 10 Mayıs’ta yeni şartlarını içeren başka bir teklif paketini ABD’ye ulaştırılmak üzere yeniden Pakistan’a göndermişti.
Trump son açıklamasında İran’ın sunduğu yanıta ilişkin “Yanıtlarını beğenmedim” ifadelerini kullanmış ve askeri müdahale tehditlerini yinelemişti.