İnşaat demiri, seyir halindeki otobüse saplandı: Yolcu kadının bacağına isabet etti
Yol kenarındaki demirin İETT otobüsüne saplanması sonucu kadın yolcu yaralandı. 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T12:41+0300
İstanbul Fatih'te, yol kenarındaki inşaat demirinin İETT otobüsüne saplanması sonucunda yaralanan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı.İETT otobüsü demir yığınına çıktıKoca Mustafapaşa Caddesi'nde, seyir halindeki 34 HO 1785 plakalı İETT otobüsünün dün akşam yol kenarında bulunan inşaat demiri yığınının üzerine çıkması nedeniyle bir demir araca saplandı.Kadın yolcu yaralandıİnşaat demirinin isabet ettiği kadın yolcu yaralandı.Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda inşaat demiri saplandığı yerden çıkarıldı.Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
