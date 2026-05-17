Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/insaat-demiri-koptu-seyir-halindeki-otobuse-saplandi-yolcu-kadinin-bacagina-carpti-1105790396.html
İnşaat demiri, seyir halindeki otobüse saplandı: Yolcu kadının bacağına isabet etti
İnşaat demiri, seyir halindeki otobüse saplandı: Yolcu kadının bacağına isabet etti
Sputnik Türkiye
Yol kenarındaki demirin İETT otobüsüne saplanması sonucu kadın yolcu yaralandı. 17.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-17T12:41+0300
2026-05-17T12:45+0300
türki̇ye
türkiye
i̇ett
otobüs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105793379_0:105:1116:732_1920x0_80_0_0_7ba20877181f7b61537fc1048149c594.png
İstanbul Fatih'te, yol kenarındaki inşaat demirinin İETT otobüsüne saplanması sonucunda yaralanan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı.İETT otobüsü demir yığınına çıktıKoca Mustafapaşa Caddesi'nde, seyir halindeki 34 HO 1785 plakalı İETT otobüsünün dün akşam yol kenarında bulunan inşaat demiri yığınının üzerine çıkması nedeniyle bir demir araca saplandı.Kadın yolcu yaralandıİnşaat demirinin isabet ettiği kadın yolcu yaralandı.Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda inşaat demiri saplandığı yerden çıkarıldı.Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/musta-feci-kaza-kiz-kardesleri-trafik-kazasi-ayirdi-1105780401.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105793379_63:0:1039:732_1920x0_80_0_0_f423e0f80c10b7fc2320bf69a44cc924.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇ett, otobüs
türkiye, i̇ett, otobüs

İnşaat demiri, seyir halindeki otobüse saplandı: Yolcu kadının bacağına isabet etti

12:41 17.05.2026 (güncellendi: 12:45 17.05.2026)
İnşaat demiri koptu, seyir halindeki otobüse saplandı: Yolcu kadının bacağına girdi
İnşaat demiri koptu, seyir halindeki otobüse saplandı: Yolcu kadının bacağına girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
Abone ol
Yol kenarındaki demirin İETT otobüsüne saplanması sonucu kadın yolcu yaralandı.
İstanbul Fatih'te, yol kenarındaki inşaat demirinin İETT otobüsüne saplanması sonucunda yaralanan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsü demir yığınına çıktı

Koca Mustafapaşa Caddesi'nde, seyir halindeki 34 HO 1785 plakalı İETT otobüsünün dün akşam yol kenarında bulunan inşaat demiri yığınının üzerine çıkması nedeniyle bir demir araca saplandı.

Kadın yolcu yaralandı

İnşaat demirinin isabet ettiği kadın yolcu yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda inşaat demiri saplandığı yerden çıkarıldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2026
TÜRKİYE
Muş'ta feci kaza: Kız kardeşleri trafik kazası ayırdı
Dün, 11:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала