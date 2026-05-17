https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/insaat-demiri-koptu-seyir-halindeki-otobuse-saplandi-yolcu-kadinin-bacagina-carpti-1105790396.html

İnşaat demiri, seyir halindeki otobüse saplandı: Yolcu kadının bacağına isabet etti

İnşaat demiri, seyir halindeki otobüse saplandı: Yolcu kadının bacağına isabet etti

Sputnik Türkiye

Yol kenarındaki demirin İETT otobüsüne saplanması sonucu kadın yolcu yaralandı. 17.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-17T12:41+0300

2026-05-17T12:41+0300

2026-05-17T12:45+0300

türki̇ye

türkiye

i̇ett

otobüs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/11/1105793379_0:105:1116:732_1920x0_80_0_0_7ba20877181f7b61537fc1048149c594.png

İstanbul Fatih'te, yol kenarındaki inşaat demirinin İETT otobüsüne saplanması sonucunda yaralanan kadın yolcu hastaneye kaldırıldı.İETT otobüsü demir yığınına çıktıKoca Mustafapaşa Caddesi'nde, seyir halindeki 34 HO 1785 plakalı İETT otobüsünün dün akşam yol kenarında bulunan inşaat demiri yığınının üzerine çıkması nedeniyle bir demir araca saplandı.Kadın yolcu yaralandıİnşaat demirinin isabet ettiği kadın yolcu yaralandı.Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda inşaat demiri saplandığı yerden çıkarıldı.Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260516/musta-feci-kaza-kiz-kardesleri-trafik-kazasi-ayirdi-1105780401.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇ett, otobüs