https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/iki-hafta-once-kurtarilmisti-kotu-haber-geldi-1105790802.html

İki hafta önce kurtarılmıştı: Kötü haber geldi

İki hafta önce kurtarılmıştı: Kötü haber geldi

Sputnik Türkiye

Baltık Denizi’nde haftalardır izlenen kambur balina Timmy’nin öldüğü doğrulandı. Danimarka açıklarında bulunan balinanın kimliği, üzerindeki GPS vericisi... 17.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-17T12:23+0300

2026-05-17T12:23+0300

2026-05-17T12:23+0300

yaşam

almanya

baltık denizi

balina

kambur balina

kurtarma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102531929_0:27:2275:1307_1920x0_80_0_0_1ceb2597cc531933d68d24b7e3c8efc3.jpg

Baltık Denizi’nde günlerdir tartışılan gizem çözüldü. Danimarka kıyılarında ölü bulunan balinanın, Almanya açıklarında kurtarma operasyonuyla yeniden denize bırakılan kambur balina ‘Timmy’ olduğu açıklandı. Yetkililer, kimliğin üzerindeki GPS takip cihazı sayesinde doğrulandığını bildirdi.Kurtarma operasyonundan iki hafta sonra öldüDanimarka Çevre Koruma Ajansı’nın açıklamasına göre, balinanın karkasında bulunan GPS vericisi kimliği kesinleştirdi. Açıklama, Ritzau haber ajansı tarafından aktarıldı.Danimarka Doğa Koruma Ajansı Başkanı Jane Hansen, "Anholt açıklarında karaya vuran kambur balinanın, daha önce Almanya’da kıyıya vuran aynı balina olduğunu artık doğrulayabiliyoruz" dedi.Yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle GPS cihazının henüz çıkarılamadığını belirtti. Timmy’nin yalnızca iki hafta önce Almanya’nın Baltık kıyılarında yürütülen tartışmalı bir kurtarma operasyonunun ardından yeniden denize bırakıldığı bildirildi.Baltık Denizi’ne neden girdiği bilinmiyorİlk kez 3 martta Almanya açıklarında görülen kambur balinanın neden Baltık Denizi’ne girdiği ise hala netleşmedi.Uzmanlar, bölgenin kambur balinaların doğal yaşam alanı olmadığını ve denizin tür için uygun koşullar taşımadığını belirtti. Bazı deniz uzmanları ise Timmy’nin ringa balığı sürülerini takip ederken ya da göç sırasında yönünü kaybetmiş olabileceğini düşünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/dso-alarm-verdi-kuresel-acil-durumu-ilan-edildi-1105790621.html

almanya

baltık denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, baltık denizi, balina, kambur balina, kurtarma