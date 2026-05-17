Sputnik Türkiye, 17.05.2026
Hantavirüs salgını olan yolcu gemisinden bir Kanadalı'nın test sonucu pozitif çıktı
Hantavirüs salgını olan yolcu gemisinden bir Kanadalı'nın test sonucu pozitif çıktı
Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletindeki yetkililer, hantavirüs salgını yaşanan MV Hondius adlı yolcu gemisinde bulunan bir Kanadalı'nın hastalığa... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
12:40 17.05.2026
© REUTERS Reuters TV — Hantavirüs teşhisi konulan hastalar gemiden indirildi
Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletindeki yetkililer, hantavirüs salgını yaşanan MV Hondius adlı yolcu gemisinde bulunan bir Kanadalı'nın hastalığa yakalandığını açıkladı.
Gemiden ayrıldıktan sonra Vancouver'da karantinaya alınan dört kişiden biri olan Kanadalı'da hafif belirtiler gelişmişti.
Eyaletin kıdemli sağlık yetkilisi, 4 kişinin Kanada'ya geldiklerinden beri halkla hiçbir temas kurmadığını söyledi.
Bu vakayla birlikte toplam enfeksiyon sayısı 11'e yükseldi ve vakaların tamamı Hondius kruvaziyer yolcuları arasında görüldü.
Yetkililer ilk test sonucunun ulusal bir mikrobiyoloji laboratuvarı tarafından henüz doğrulanmadığını da vurguladı.
Hollanda gemisinde bulunan altı Kanadalıdan ikisi Ontario'daki evlerinde kendilerini izole ediyor.
Vancouver Adası'nda iki çift daha karantinada bulunuyor; biri Britanya Kolombiyası'ndan, diğeri Yukon'dan. Testi pozitif çıkan kişi Yukon'dan.
Diğer beş kişiden hiçbirinin test sonucu şu ana kadar pozitif çıkmadı.

Ne olmuştu?

1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan yolcu gemisi, yaklaşık bir hafta önce İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'ye yanaştı ve 23 ülkeden gelen 147 yolcu ve mürettebatın gemiden ayrılıp karantinaya girmesine izin verdi.
DSÖ, her kişi için 42 günlük izolasyon önerdi.
