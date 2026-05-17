Fatih Terim ve Bülent Korkmaz UEFA Kupası şampiyonluğunun 26. yıl dönümünde buluştu
Galatasaray camiası, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası şampiyonluğunun 26. yıl dönümünde bir araya geldi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe... 17.05.2026, Sputnik Türkiye
19:02 17.05.2026
Galatasaray camiası, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası şampiyonluğunun 26. yıl dönümünde bir araya geldi. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Faruk Süren, Fatih Terim, takımın eski kaptanı ve Bülent Korkmaz ile kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Kupası şampiyonluğunun camia için çok önemli olduğunu kaydederek, "Bugün bildiğiniz gibi UEFA Kupası'nı kazanmamızın 26. yılı. Galatasaray'ın önemli zaferlerinden birisi olan UEFA Kupası için her sene 17 Mayıs'ta bu başarıda emeği geçen efsanelerimizle bir araya geliyoruz. Bugün özellikle başkanıma, hocama ve kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadılar, buraya geldiler. Bugünün anısına beraber olacağız, hatırlarımızı paylaşacağız. Onlara teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın bundan sonraki Avrupa zaferleri için bu tarz buluşmalar, bize destek sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren ise bu kupayı 26 sene önce kazandıklarını aktararak, "26 sene önce ilk defa bir Türk takımı UEFA Kupası'nı kazanmıştı. 26 yıllık süre içinde bir, iki kere daha Galatasaray'ın bu işi yapmasını umut ediyorduk, olmadı. Bundan sonra eminim ki bir kupa alınacaksa yine onu Galatasaray kazanacaktır. Bizi topladığı için, hatırladığı için başkana teşekkür ediyoruz. Sayesinde hem kaptanım Bülent Korkmaz hem de teknik direktörümüz imparator Fatih Terim burada." diye konuştu.

Fatih Terim: "Galatasaray, ümit ederim ki kendi rekorunu kendi kıracaktır"

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbol takımının kendi rekorunu kırabilecek güçte olduğunu belirtti.
Daveti için Dursun Özbek'e teşekkür eden Fatih Terim, "Başkanımın dört yıllık periyot içerisindeki şampiyonluğunu ve başarısını tebrik ediyorum. Yönetimi de tebrik ediyorum. Daha önceden öğrencim, şimdi de meslektaşım olan Okan Buruk'a gönül dolusu tebriklerimi yolluyorum. Galatasaray, ümit ederim ki kendi rekorunu kendi kıracaktır. Galatasaray, o güçtedir." diye konuştu.
UEFA Kupası şampiyonluğunda herkesin emeği olduğunu kaydeden Fatih Terim, şunları söyledi:
"O gün görünüşte bu kupayı kaldıran kaptanımız ve takımımız gibi gözükebilir. Esasında o kupayı kaldıran Galatasaray'ın kendi değerleridir. Taraftarıyla, camiasıyla, lisesiyle, futbol takımıyla ve yönetimiyle bu kupa kaldırılmıştır. Bulunduğumuz yer de tarihi bir yer. Burası bir okul değil, bir fikir yeri. Zaten Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa başarısı gelmiştir. Bu başarı hep beraber çalışan ve hep beraber inananların yürüyüş şeklidir. O gün emeği geçen herkesi ve taraftarları tebrik ediyorum. Hiçbir ciddi başarı tesadüf değildir. UEFA Kupası zaferi, 4 senelik bir çalışmanın ve beraber inanmanın başarısıdır. UEFA Kupası'ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum. 'Çocuğum olmuş gibi hissediyorum.' dedim. Sevincimi tarif edememiştim. 26 yılda bu başarının ne kadar önemli olduğu da anlaşılmıştır. Bu başarıda emeği geçen futbolculara bu güzel kupayı ülkeye getirdikleri için teşekkür ediyorum."
Sarı-kırmızılı futbol takımının eski kaptanı Bülent Korkmaz ise 26 yıldır bu başarının mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Başkanımız Faruk Süren'in de dediği gibi Avrupa kupasını ülkeye ilk olarak Galatasaray Kulübü getirmiştir. Bunun mutluluğunu 26 sene geçmesine rağmen yaşıyoruz. O sevgi ve saygıyı hala görüyoruz. İnşallah Galatasaray'ın bundan sonraki hedefi UEFA Şampiyonlar Ligi kupası olur. İnşallah en kısa sürede bu kupayı da kaldırırız. Böylece ne kadar büyük bir kulüp ve camia olduğumuzu gösteririz." ifadelerini kullandı.
